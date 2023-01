L’arxiu de Santa Cristina d’Aro ha recordat el lligam de l’economista Ramon Trias Fargas amb el municipi amb motiu del centenari del seu naixement. Segons l’ens, Fargas va estar vinculat al municipi perquè hi tenia una segona residència i perquè era gendre del doctor Josep Trueta. De fet, l’arxiu disposa d’una imatge dels anys 70 on es veu Trias Fargas, a l’esquerra, i junt a ell, i d’esquerra a dreta, hi figuren Montserrat Trueta, Josep Trueta, Amèlia Trueta i, al darrera, dues de les netes del doctor.

El llegat de Trias Fargas L’any 2022 la Generalitat de Catalunya va celebrar l’Any Ramon Trias Fargas, per commemorar el centenari del seu naixement. Ramon Trias Fargas va ser una persona reconeguda per la defensa i estima per Catalunya, que va deixar un llegat que perdura en molts àmbits, especialment en el camps de l’economia, de les institucions, de les idees i de la defensa dels drets socials. Trias Fargas va llicenciar-se en Dret i va ser catedràtic d’Economia Política i Hisenda Pública a les universitats de València i Barcelona. Va dirigir també el Servei d’Estudis del Banc Urquijo, des d’on va impulsar diversos estudis econòmics. Va ser un dels principals precursors de la denúncia del greuge fiscal català. El discurs vigent sobre el dèficit de finançament i d’infraestructures essencials del país beu, en gran part, de la contribució i reflexió de Trias. Una de les seves obres més emblemàtiques pel que fa a la contribució del pensament econòmic és Narració d’una asfíxia premeditada: les finances de la Generalitat de Catalunya (1985). Precisament, en l’àmbit institucional, Trias Fargas va ser conseller d’Economia i Finances de la Generalitat en dos períodes (1980-1982 i 1988-1989). L’any 1954 es va casar amb Montserrat Trueta (1932-2018). Trueta, pedagoga, activista social catalana i filla de Josep Trueta, creà la Fundació Catalana Síndrome de Down i va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi l’any 1992.