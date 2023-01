L’augment del trànsit des de que es van alliberar els peatges ha fet incrementar els sinistres i també les cues a l’AP-7. Amb la voluntat de pal·liar la situació i millorar la seguretat en aquesta via, el passat mes de novembre, el ministeri de Transports i el Servei Català de Trànsit van anunciar diverses mesures, entre d’altres les limitacions de velocitat que s’han implantat en diversos trams de l’autopista.

Amb tot, encara hi ha camí per recórrer, i en aquest escenari, un dels punts sobre els quals cal treballar és en els mecanismes per a retirar els vehicles accidentats o avariats que no disposen de servei d’assistència en carretera a la seva pòlissa d’assegurança. Sovint, aquests procediments es dilaten en el temps, provocant embusos i cues reiterades. A més, hi ha casos en què, per diversos motius, aquests automòbils sinestrats queden abandonats durant un llarg període de temps al voral de l’autopista, generant problemes de seguretat per als usuaris de la mateixa.

El passat estiu, el Servei Català de Trànsit va signar dos contractes menors amb empreses de grues que cobrien dos trams de l’AP-7. El primer des de Vilafranca i fins a Cerdanyola del Vallès i el segon des de Sant Celoni i fins a Vilafranca. Si bé és cert que aquests acords van permetre agilitar aquests processos de forma temporal, també ho és que van finalitzar a finals de setembre.

Trànsit ha assegurat que «en aquests moments s’està treballant en un nou contracte que cobrirà tota l’autopista» i que inclourà «els vehicles lleugers – de menys de 3.500 quilos – i també els pesants». Tot i això, ha advertit que ara per ara «la situació queda coberta gràcies a uns contractes menors que funcionaran fins que no s’aprovi el definitiu».

SAP-FEPOL reclama un protocol

El passat mes de novembre, el sindicat SAP-FEPOL va enviar una carta al director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, exigint un protocol específic per gestionar els casos en què un vehicle queda abandonat a la via. Des del Servei Català de Trànsit han remarcat que aquest document «ja existeix» i que inclou la retirada, el desballestament i la baixa de l’automòbil abandonat. «Aquest protocol es va signar amb Abertis l’any 2012», han recordat els responsables de Trànsit que han apuntat actualment el document «es troba en fase de revisió i actualització amb motiu de l’alliberament dels peatges el setembre del 2021».

Multiplicitat de casuístiques

Segons el SCT, quan hi ha un vehicle que s’ha de retirar el Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) contacta amb l’Àrea Regional de Trànsit corresponent, des d’on «s’activen els recursos necessaris per fer les comprovacions i gestions corresponents», activant-se d’aquesta manera, el protocol d’actuació mencionat.

En situacions de sinistres, els Mossos d’Esquadra apunten que el que es fa és contactar amb la persona que és titular del vehicle perquè l’assegurança s’encarregui d’endur-se’l. Si el propietari del mateix no té contractat aquest servei, els Mossos disposen de companyies genèriques de grues que s’encarreguen de fer aquestes tasques i que posteriorment liquiden les factures.

Amb tot, indiquen que existeix la possibilitat que un vehicle hagi estat sostret per exemple o que no tingui un propietari clar després d’un sinistre. En aquests casos, l’apartar-te’n de la via perquè no generi un risc per a la resta de conductors i els Mossos agafen la matrícula i aixequen una acta. Després, envien un requeriment al propietari perquè el vingui a recollir. «A vegades també passa que el cotxe s’ha venut però no s’ha fet correctament el canvi de nom i això dificulta el procés», assenyalen fonts dels Mossos que afirmen que «hi ha múltiples variables que poden allargar els tempos».

En qualsevol cas, si s’han de retirar objectes que suposen un perill per a la circulació, qui ho fa són els equips de Bombers que alhora són els que assumeixen tasques vinculades amb excarceracions. Pel que fa a la neteja de la via, correspon a l’administració que n’és titular.