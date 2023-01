El tipus de feina afecta el pronòstic d’un 25% dels asmàtics de Girona

Un de cada quatre treballadors asmàtics presenta la patologia que és causada o empitjorada per la seva feina. D’aquesta manera, hi ha uns 15.000 pacients asmàtics de la Regió Sanitària de Girona que tenen asma relacionada amb el treball. Solen requerir més atenció sanitària que la resta d’asmàtics i es calcula que més de la meitat acaben perdent la feina. A més, la meitat d’aquests continuen a l’atur al cap de dos o tres anys.

Aquest és un dels temes tractats a la vuitena Jornada de Pneumologia del Trueta, que va reunir un centenar de professionals d’atenció primària i hospitalària.

A part de la influència del tipus de feina en els pacients amb asma, també van tractar factors que poden comportar un empitjorament de l’asma, com els irritants, entre els quals hi ha fums, pols i químics; l’estrès o la humitat, entre d’altres.

El diagnòstic de l’asma relacionat amb el treball és molt complicat. L’hospital Trueta disposa d’una Unitat de Malalties Respiratòries Ocupacionals capaç d’abordar el diagnòstic d’aquest tipus d’asma, ja que disposa de professionals experts i de tot l’equipament necessari.

Així, es compta amb una cabina de provocació específica, que permet exposar al pacient a les mateixes substàncies o condicions presents a la feina i així determinar si aquestes són la causa de la seva asma. A l’estat espanyol només hi ha quatre hospitals amb aquest tipus d’equipament, entre els quals el Trueta i Vall d’Hebron.

Experts apunten que és habitual veure casos d’asma en professionals del sector de la perfumeria, perruqueria i estètica, ja que estan exposats a productes irritants. D’altra banda, també n’hi ha en tècnics de laboratori, pintors, flequers i treballadors de la neteja o d’alguns tipus d’indústries.

L’asma relacionada amb l’àmbit laboral es divideix en dos grups. D’una banda, hi ha l’ocupacional, causada per agents específics que estan al lloc de feina, i de l’altra hi ha l’asma preexistent que empitjora per l’exposició a diversos estímuls que tenen lloc a la feina.

Pel que fa a l’asma bronquial, s’estima una prevalença del 7% de la població, de manera que a la Regió Sanitària de Girona la pateixen unes 60.000 persones. El cap de servei de Pneumologia dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, el Dr. Ramon Orriols, indica que els símptomes de l’asma bronquial poden induir a l’error: «pot passar tant que es diagnostiqui com a asma bronquial quan en realitat no ho és, com que no s’identifiqui com a tal quan realment ho és. Aquest error en el diagnòstic pot conduir a un error en el tractament i, com a conseqüència, un empitjorament de la malaltia».

Efectes de l’apnea del son

La segona patologia que va abordar la Jornada és l’apnea obstructiva del son, que s’estima que afecta una de cada quatre persones d’entre 30 i 70 anys. És un trastorn que passa desapercebut i que provoca una elevada mortalitat. L’apnea del son provoca arterioesclerosis, ictus i infarts. També causa accidents mortals de trànsit, per culpa de la somnolència que presenten els pacients durant el dia.

L’apnea obstructiva del son és un trastorn que produeix una obstrucció de la via aèria mentre la persona dorm, per una relaxació dels músculs de la part posterior de la gola. Les persones que la pateixen s’acostumen a despertar diverses vegades durant la nit amb sensació d’ofec, tot i que sovint no en són conscients perquè es tornen a adormir de seguida.

Altres símptomes són els roncs i esbufecs mentre dormen i l’excessiva somnolència diürna, que és una de les causes comunes d’accidents de trànsit i laborals. La variabilitat en la presentació dels símptomes, la manca de sospita de la malaltia i la dificultat dels hospitals per poder donar resposta a tota la demanda fan que el diagnòstic sigui molt inferior respecte a la incidència real.

Els professionals van tractar l’asma bronquial i de l’apnea del son perquè són dues patologies molt prevalents i que, a vegades, poden comportar conseqüències molt greus.