El Bisbat de Girona ha estat víctima d'un atac informàtic, i més concretament d'una suplantació d'identitat. En les darreres hores, ha detectat que s'han enviat misstages per part d'un remitent que porta per nom "Lluís Suñer" -és a dir, l'administrador diocesà- des d'adreces com reverendoffc@gmail.com o ministeruffi@aol.com, que no corresponen a Suñer. En aquests missatges fraudulents, es demana als receptors fer un seguit de compres que, segons calcula la diòcesi, podrien suposar una estafa de fins a 2.000 euros.

De moment, el Bisbat no té constància que cap persona hagi caigut en l'estafa. Tot i això, estan recopilant informació per saber fins on arriba l'abast d'aquesta suplantació d'identitat i estan estudiant si prenen mesures legals. En tot cas, el Bisbat recomana a qualsevol persona que rebi aquests correus que no els repongui.

El bisbat de Girona és l'únic de Catalunya que s'ha vist afectat per aquest atac, però també l'han patit altres bisbats d'arreu de l'Estat, com els de Salamanca, Àvila, Getafe, Cartagena, Tarassona o Madrid.

El text d'un dels correus fradulents és, literalment, el següent:

"Això és el que vull que facis per mi, estic treballant en incentius i tenia com a objectiu sorprendre alguns dels nostres diligents empleats de tota la diòcesi amb vals. Vull gestionar-ho personalment i hauria de romandre confidencial fins que tots tinguin els vals, ja que és una sorpresa.

Necessito que obtingueu 20 quantitats de val d'iTunes/Apple de 100€ per cadascun (total 2000€). Els hauries de comprar a qualsevol botiga del voltant. Després de rebre'ls, ratlla la part posterior per revelar els codis del val i fes una foto clara de cada targeta i envia'm cada imatge per separat aquí, perquè pugui assignar-les fàcilment al correu electrònic d'una persona.

Conserveu les targetes físiques i el rebut com a referència. Se us reemborsarà degudament per això. Si us plau, feu tot el possible per aconseguir-ho. Pots ajudar amb això?

Benediccions"

I l'altre diu el següent:

"Hola Xxxx, estàs disponible? Tinc una petició que necessito que gestioneu amb discreció. Estaré ocupat en una sessió de pregària durant la resta del dia, sense trucades, així que responeu al meu correu electrònic."