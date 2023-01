El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va recriminar ahir a USTEC que «no s’entén» una nova vaga quan estan les negociacions obertes i «a punt de signar-se un acord amb els darrers serrells».

En declaracions a TV3, va defensar que la ciutadania no entendrà aquesta mobilització, prevista per al 25 i 26 de gener, i va reivindicar que el que necessita el sistema és tranquil·litat. D’altra banda, va garantir que s’aniran cobrint les vacants de docents que hi ha en l’inici del trimestre i va explicar que s’ha aprovat que, «de forma voluntària», un professor de Secundària pugui ampliar horari per a cobrir-les.

En paral·lel, Educació continua amb l’avaluació externa de l’avançament el curs escolar i les mesures relacionades. En aquest sentit, Cambray va dir que en les properes setmanes compartirà amb els membres del Consell Escolar de Catalunya els resultats d’aquesta avaluació i es decidirà «conjuntament» la millor manera d’avançar el curs vinent. En línies generals, va apuntar que l’avaluació conclou que avançar l’inici del curs és una bona mesura però va afegir que cal veure com es continua portant a la pràctica millorant, «si s’escau», el desplegament. D’aquesta manera, Cambray va fer al·lusió a la decisió de l’any passat de cobrir amb monitors les hores de la tardes de setembre per garantir l’horari escolar habitual.

Cambray també va assegurar que es posaran «tots els mitjans possibles» per ampliar l’oferta de places d’escoles bressol allà on faci falta, tot i que va recordar que aquesta és una competència municipal. Sobre el català a l ‘escola, va reiterar la «incomprensió» davant les decisions dels tribunals de continuar aplicant el 25% del castellà, o treure el percentatge però deixar la mesura, en aquells centres on ja s’estava aplicant. En aquest sentit, va defensar que des de l’impuls del nou marc normatiu, aquesta mesura no s’ha aplicat a cap més aula nova.

Sense «massa esperances»

La portaveu d’USTEC-STEs, Iolanda Segura, va reconèixer que des del sindicat no tenen «massa esperances» en acostar postures amb Educació per evitar la vaga del 25 i 26 de gener. En declaracions a Catalunya Ràdio, va considerar que les meses sectorials celebrades fins ara han estat una «pèrdua de temps». Malgrat tot, va dir que continuaran negociant i acudiran a la propera reunió. Segura va dir que les trobades amb Educació han estat «més cordials» que durant el curs passat però va retreure que continuen sense tenir resposta a la seva contraproposta sobre la recuperació dels estadis.