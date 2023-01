El departament de Territori ha obert una convocatòria anticipada de subvencions per valor de sis milions d’euros per al manteniment de camins municipals a les comarques de muntanya, dels quals 1,5 milions es destinaran a comarques gironines: 544.920 euros per a la Garrotxa, 525.120 per al Ripollès i 489.120 a la Cerdanya.

Segons explica la Generalitat, les ajudes tenen com a objectiu garantir el bon estat de la xarxa d’accés als nuclis d’aquestes comarques de muntanya, que es caracteritzen per «tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població.». Per això, la Generalitat manté des de fa anys una política de suport als ens locals per la seva tasca d’adequació i manteniment d’aquesta xarxa de camins.