L'Ajuntament de Campdevànol apujarà un euro l'entrada per accedir a la ruta dels Gorgs i el cost total serà de 6 euros. A més a més, es crearan dues zones blaves a la font del Querol i al polígon de Niubó per ordenar millor l'aparcament dels visitants amb l'excepció dels veïns de la zona que ho tindran gratuït. L'incivisme i l'alta freqüentació va portar a regular-ne l'accés i ara s'ha decidit anar més enllà. Amb l'ampliació del dispositiu de regulació, els costos es van incrementar i el balanç ha estat d'un dèficit de 6.000 euros que ara es vol sufragar amb les noves accions.

"Hem cregut que seria bo apujar la taxa, de 5 a 6 euros", explica a l'ACN l'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, juntament amb la implantació de zones de pagament en aquests dos indrets. La idea seria començar a fer pagar per aparcar per Setmana Santa i repetir-ho a l'estiu, però no descarten aplicar-ho altres caps de setmana si ho creuen convenient.

L'alcaldessa remarca que actualment encara hi ha molta gent que paga en el moment d'arribar al control d'accés malgrat tenir ja en funcionament el web on es poden comprar els tiquets. "En un futur, a poder ser pròxim, voldríem que tot es fes amb cita prèvia", subratlla. I és que els últims estudis ambientals confirmen el que ja venien alertant des de fa temps: la massificació té un impacte directe en l'entorn. Per Costa, "ja portem molts anys amb una massificació bastant extrema, si volem protegir l'entorn, com volem propietaris i Ajuntament, s'haurà de reduir l'aforament". De moment, però, no hi ha un topall establert.

Més despeses que el 2021

El balanç d'activitat al Torrent de la Cabana ha acabat amb un dèficit de 6.000 euros durant el 2022. Van ingressar més diners amb l'ecotaxa que l'any anterior – de 171.000 euros es va passar a 183.700 euros, un 7 % més. Però els costos es van disparar per l'activació d'informadors i restriccions durant l'hivern per les gelades, un fet que no havia passat mai, juntament amb l'increment de la despesa de les hores de vigilància, entre d'altres. Amb les noves mesures, però, es vol evitar que torni a passar.

Pel que fa a l'incivisme, l'alcaldessa admet que amb els anys la situació va millorant. No han transcendit les dades de sancions, però afirmen que els vehicles mal estacionats, els gossos deslligats i els salts als gorgs són les infraccions de les ordenances més habituals. Per contra, creu que cada cop el visitant està més conscienciat de la necessitat de preservar l'entorn. "Hi ha gent que es queixa de l'import (l'ecotaxa) però quan tornen de la visita diuen que ho entenen perquè és un espai que cal conservar; quan ho expliques bé la gent ho entén", conclou Costa.