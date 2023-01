L’arribada de nous docents a les aules, un «regal» en un moment «terrible»

Després de setmanes redibuixant horaris per a encaixar els nous nomenaments de docents, ahir un total de 462 dotacions de professorat es van incorporar a les aules de les escoles i instituts públics del Servei Territorial d’Educació a Girona per a fer efectiva la reducció d’una hora lectiva pactada al setembre entre la conselleria i els sindicats (la mesura ha suposat l’entrada de 3.566 docents arreu de Catalunya).

La directora de l’institut Vallvera de Salt, Eva Rigau, va assegurar que «sempre és un regal que hi hagi més mans». En el seu cas, comptaran amb 5,5 dotacions de docents, entre els que van aterrar ahir al centre primera vegada (s’han incorporat a les àrees de Matemàtiques, Geografia i Català, aquest darrer en mitja jornada) i els que ja treballaven a l’institut a mitja jornada, que ara han passat a jornada sencera, reforçant les branques d’Anglès, Psicologia i Serveis a la comunitat. «Això ens ha anat molt bé», va celebrar Rigau, que va detallar que «en el cas d’ESO ens ha permès fer codocències, que com a centre de màxima complexitat agraïm ser dues persones a l’aula, i desdoblaments en el cas de la Formació Professional (FP), que no havíem pogut fer». A més, la mesura també els ha permès ampliar la cobertura de guàrdies («anàvem molt justos», va reconèixer Rigau).

La mesura, però, ha arribat en un «mal moment». «Els caps d’estudis, sobretot, han hagut de fer una feinada extra per a reajustar els horaris», va lamentar la directora del centre saltenc, que va sentenciar que «ara no tocava fer aquests canvis». «Si comptes amb aquest personal des del setembre pots per una planificació», va afegir Rigau. En aquesta línia, el director de l’institut Salvador Espriu de Salt, Xavier Serra, va lamentar que el moment de l’aplicació de la mesura és «terrible» i va alertar de la «falta de sentit comú». En el seu cas, per a «minimitzar l’impacte i garantir l’estabilitat de les assignatures», també han apostat per a destinar les noves dotacions de professorat a la codocència.

Per al director de l’institut Santiago Sobrequés de Girona i representant de Secundària a la Junta Permanent de Directors de Catalunya, Joan Cumeras, la mesura s’havia d’haver plantejat al juny. «Fer aquests canvis a mig curs és un desastre, si haguéssim planificat el curs sabent que cada professor faria 18 hores (enlloc de 19) potser no hauríem pres la decisió de desdoblar algunes matèries», va afirmar.

En el cas de l’escola Pla de Girona, la mestra que ahir es va incorporar al centre en modalitat de mitja jornada a l’etapa de Primària no portarà la batuta de cap assignatura, sinó que «es dedicarà a fer suport a les aules», va explicar la directora del centre educatiu, Lluïsa Garriga. En el cas de l’altra mestra, que ja treballava al centre a mitja jornada i que ara ha passat a fer jornada sencera (en el seu cas, en l’etapa d’Infantil), farà, per exemple, sessions de jocs de taula a cadascuna de les aules. «A Infantil no fem suport, el que hem fet ha estat refer-ho tot una altra vegada», va explicar Garriga. En altres casos, s’afegirà com a segona mestra a l’aula. «Això és fantàstic, tots els alumnes estaran molt ben atesos», va celebrar la directora del centre, que va afegir que «estem contents».

Dotacions «insuficients»

La portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, va voler aclarir que «la mesura no afavoreix la reducció de ràtios» i va lamentar que «en alguns centres les dotacions han estat insuficients per a cobrir l’hora lectiva de tots els membres del claustre».

Les baixes, a l’espera

El problema, ara, se centra en si es podrà garantir o no la retroalimentació del circuit per a cobrir les baixes de docents que hi ha o pot haver-hi en un futur. En el cas de l’institut Josep Brugulat de Banyoles, ahir van començar el nou trimestre amb 3 places que encara no s’han cobert de professors jubilats o de baixa. Es tracta de les matèries d’Anglès i Llengües clàssiques (en el cas d’ESO i Batxillerat), i Electromecànica (FP). «Encara no tenim substituts, com que al desembre s’han nomenat tants nous docents sembla que ara no hi ha prou professorat a la borsa per a poder cobrir les baixes», va alertar la coordinadora pedagògica del centre, Nuri Carandell.

Una teoria que també va subscriure el director de l’institut Salvador Espriu de Salt. «La borsa està molt buida en àrees com Matemàtiques», va assegurar. I també en algunes especialitats «molt concretes» de FP, va assenyalar el director de l’institut Montilivi de Girona, Ruben Pino. «Automoció costa molt de cobrir perquè no hi ha gent a la borsa de treball», va especificar.