L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat l'any 2022 amb un 32% menys de viatgers que el 2019 (abans de la pandèmia). Segons les dades fetes públiques per Aena, per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van ser utilitzades l'any passat per 1.313.945 persones, quan el 2019 s'havia arribat als 1,9 milions de passatgers. Això sí, aquests 1,3 milions signifiquen un creixement del 320,8% respecte l'any passat. Si es comparen les dades amb la resta d'aeroports d'Aena, Girona és un dels aeroports que pitjor s'han recuperat després de la pandèmia.

Tal com es preveia, les dades del mes de desembre han estat molt fluixes a l'aeroport gironí, ja que Ryanair només hi manté quatre vols regulars a l'hivern. Durant l'últim mes de l'any van passar per Vilobí 14.158 persones, el que va significar un 62% menys que l'any 2019 i fins i tot un 1,1% menys que l'any passat.

Per tal d'intentar revertir aquesta tendència negativa de l'aeroport, la Generalitat, la Diputació de Girona i diversos ajuntaments han impulsat la creació de la taula estratègica de l'aeroport de Girona, amb la voluntat d'atraure noves companyies. Aquesta taula comptarà amb un pressupost de tres milions d'euros per promocionar tant les instal·lacions de Vilobí com el conjunt de les comarques gironines, i per aconseguir que hi operin noves companyies "de primera línia".

D'altra banda, el Ministeri de Transports està enllestint el projecte de la nova estació del tren d'alta velocitat a l'aeroport, amb l'objectiu de connectar-lo amb Barcelona i França. La previsió és que pugui estar a punt l'any 2026. També està en tràmit el nou Pla Director de l'aeroport, que preveu un màxim de deu milions de viatgers anuals.