Les sis estacions de muntanya que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han tancat les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis amb un balanç d’afluència de 151.666 persones. Aquest període ha estat marcat per una estabilitat meteorològica que, malgrat ha limitat els dominis esquiables, ha permès que un gran nombre de visitants hagi gaudit de dies assolellats, segons han explicat des de Ferrocarrils. Amb la producció de neu i preparació de pistes, s’han aconseguit obrir una mitjana d’entre el 70-75% d’instal·lacions i el 55% quilòmetres esquiables.

A les estacions del Ripollès, Vall de Núria ha rebut la visita de 21.001 persones. L’estació ha obert el 73% de les seves pistes i el 100% dels remuntadors, sumant fins al 75% de quilòmetres esquiables. D’altra banda, Vallter ha registrat 7.024 visitants. L’estació́ més oriental dels Pirineus ha obert el 15% de les seves pistes per la manca de neu, fet que ha significat una notable baixa de visitants envers l’any passat. Per tal d’adaptar-se a la situació ha ofert un ampli ventall d’activitats alternatives a l’esquí, com ara la pista de trineus, tallers creatius per als més menuts o circuits per a la pràctica d’excursions amb raquetes de neu, entre d’altres.

Per últim, La Molina ha ofert 29 pistes, amb 27 quilòmetres esquiables i ha comptat amb una afluència de 41.836 persones visitants.