La vaga de sanitaris convocada per Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat agafa força amb la suma de dos sindicats més. D’una banda, ahir la Intersindical va anunciar dos dies d’aturada de tot el sector sanitari: el 24 i el 25 de gener. D’aquesta manera, l’organització avança un dia abans a la ja convocada inicialment per Metges de Catalunya, el 25 i 26 d’aquest mateix mes. Tot i no ser el sindicat majoritari, té la força entre el personal d’infermeria i administratiu.

En la mateixa línia, demanen més dotació de personal i una reducció estructural de ràtios efectives. A més, destaquen que la despesa sanitària per càpita sigui homologable als països de l’entorn europeu; i que es recuperi el poder adquisitiu i drets anteriors a les retallades. D’altra banda, reclamen jubilacions voluntàries totals o parcials i incentivades als 60 anys, la dignificació de totes les categories laborals i del personal resident, reconeixement de la categoria A1 al personal d’infermeria; una xarxa única, pública i 100% gratuïta, i aturar i revertir les privatitzacions. Un dels aspectes més reivindicats per tots els sindicats i que també reclamen des de la Intersindical és el retorn a la jornada de 35 hores setmanals d’abans de les retallades. També s’hi afegeix la recuperació dels fons d’acció social i dies d’assumptes personals. Demanen més dotació de personal i una reducció estructural de ràtios més efectives en tota la sanitat El retard en la resolució de les darreres places públiques, convocades fa quatre anys, ha portat la Intersindical a exigir un sistema d’ingrés «just» i posar fi a la lentitud «injustificable» a resoldre els processos selectius. Finalment, demanen més seguretat i menys agressions als centres de treball; a més d’un itinerari de carrera professional «just» per a tot el col·lectiu. Nèstor Sastre, coordinador del sindicat, lamenta que la pujada salarial pactada entre Salut, les patronals, UGT, CCOO i Satse «amaga una profunda baixada de les retribucions de tot el sector públic a causa de la pujada continuada de l’IPC». A més, admet que l’increment de plantilla s’haurà de fer amb professionals extracomunitaris, ja que les condicions laborals d’aquí fa que molts sanitaris catalans marxin a treballar a l’estranger i no hi hagi prou nous professionals sortint de les universitats i els centres educatius. D'altra banda, Joaquim Valentí, sanitari de la Intersindical a Girona, remarca que "cal augmentar la despesa sanitària perquè sinó ens veurem abocats a utilitzar uns serveis que poden ratllar la precarietat més absoluta; hem de frenar les privatitzacions, incorporar la jubilació als 60 anys, per a un col·lectiu amb horaris llargs, de caps de setmana, guàrdies i lliscants que impedeixen una conciliació de la vida familiar". Adverteix que "la qualitat està caient en picat i és un fet que pateix el ciutadà, tant com els professionals que hi treballem". CSIF manté les dates inicials El sindicat CSIF es va sumar també ahir a la vaga de sanitaris però en el seu cas, la convocatòria coincideix en les dates inicials proposades per Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat. En un comunicat, justificat l’adhesió a la vaga per la situació «límit» que viuen els professionals de la sanitat a Catalunya. Apunta que malgrat tots els esforços que dels professionals, i també durant la pandèmia, «no han vist cap apropament ni intenció de millora» de la seva situació laboral ni professional. Segons concreta el sindicat, la convocatòria afecta l’atenció primària, la continuada i urgent, la domiciliària, l’hospitalària, la prehospitalària i emergències, salut mental, atenció sociosanitària, atenció residencial i atenció d’emergències del 061. També afectarà el personal estatutari, laboral, funcionari i el que està en formació especialitzada que presta serveis a la xarxa pública i a tots els centres assistencials de titularitat privada. El sindicat CSIF lamenta la situació «límit» que viuen els professionals i que no s’ha vist «cap intenció de millora» Feia mesos que advertien que estaven al límit i van alertar que si la situació no canviava, iniciarien mobilitzacions. El sindicat Metges de Catalunya va anunciar vaga a finals de novembre i, tot i el pacte del Departament de Salut amb la majoria de sindicats per al conveni de la xarxa concertada del sistema sanitari públic (Siscat), es van mantenir ferms en l’aturada prevista aquest mes. La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya també s’hi va afegir. Es va constituir fa uns dos anys, amb la pandèmia de la covid-19, per «unificar» esforços. Lamenten que els professionals del sistema de salut de Catalunya «estem esgotats», ja que «fins a la pandèmia hem treballat sota mínims, havent de tirar endavant un sistema ineficient que s’ha aprofitat de la bona voluntat i professionalitat de totes i tots els seus professionals». Denuncien el dèficit de despesa en Sanitat Catalunya Catalunya presenta un dèficit de despesa en sanitat –pública i privada– de 715 euros per habitant, que a l’any es tradueix en 5.450 milions d’euros i, en termes comparatius amb la resta d’Europa, representa el 2,2% del PIB català del 2019. Així ho denuncia el sindicat Metges de Catalunya, a través d’uns Indicadors de Progrés i Benestar de la Cambra de Comerç de Barcelona actualitzats a finals del passat mes de desembre. Lamenten que el dèficit de despesa equival a la meitat dels 11.171 milions d’euros del pressupost de Salut per a tot el 2022.