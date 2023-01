L'Ajuntament de Palamós ha acollit aquest dimecres una reunió entre representants municipals de sis poblacions de la Costa Brava centre, la Generalitat, el consell comarcal i Endesa per analitzar la situació i les mesures adoptades per evitar que aquest estiu es repeteixin els talls de llum dels mesos de juliol i agost passats. Les interrupcions van portar els alcaldes a reclamar solucions perquè, en plena temporada turística, provocaven "grans afectacions" tant a la població com als establiments de restauració i hostaleria. Endesa remarca que els talls es van produir sobretot per sobrecàrregues i argumenta que el pla trianual d'inversions per valor de 3,5 milions d'euros a la zona està pràcticament executat.

Els alcaldes de Palamós, Lluís Puig; Palafrugell, Joan Vigas; Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler; Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez; i de Pals, Carles Pi, així com el segon tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs, s'han reunit aquest dimecres al matí amb els responsables d'Endesa a la zona, Marc Ruaix i Óscar Redondo, per conèixer de primera mà el pla d'acció que aplica la companyia per garantir que no es repeteixin els talls del servei elèctric de l'estiu passat. També han participat en la trobada la directora territorial d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Elisabet Sánchez, i el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, mentre que l'empresa Endesa ha estat representada pels caps de distribució de la companyia a Girona, Marc Ruaix i Óscar Redondo.

La reunió de seguiment ha servit per avaluar les accions dutes a terme per Endesa per evitar que hi torni a haver talls i que la temporada turística pugui discórrer sense sobresalts. Els ajuntaments exposen que les interrupcions en el subministrament dels mesos de juliol i agost van afectar "molt negativament" l'activitat econòmica i la imatge d'aquestes poblacions, provocant la "queixa unànime" dels alcaldes.

Endesa ha exposat els motius i les situacions que varen provocar bona part dels talls de subministrament elèctric que a l'estiu va afectar els municipis de la Costa Brava Centre. En concret, van ser avaries "puntuals" vinculades a sobrecàrregues. La companyia també ha respost a les queixes per l'estona que es van trigar a solucionar els talls i ha recordat que el pla alfa per prevenció d'incendis impedeix que es puguin abordar reparacions determinades avaries que tenen lloc en zones semiurbanes abans de dues hores per evitar que puguin causar algun foc.

Endesa Catalunya ha presentat als representants dels ajuntaments el Pla d'acció i d'inversions que la companyia executa al territori dins el període 2021-2023 i que suposa inversions per valor de 3,5 milions d'euros. El gruix de les accions, exposa la companyia, ja estan executades.

Els ajuntaments han demanat a Endesa poder calanderitzar i conèixer en tot moment les accions que es realitzen per a la millora global del servei. També demanen que siguin actuacions "estructurals i no d'urgència" per tenir un servei òptim.

En l'àmbit la interlocució institucional, demanem que la companyia estableixi canals de comunicació efectius i constants amb els consistoris i els seus màxims representants polítics i tècnics, tant per establir mecanismes àgils d'avisos d'incidències puntuals; com també per generar espais de treball per a les millores de futur, amb un diàleg constructiu que relacioni de manera efectiva les previsions de futur amb les necessitats i problemàtiques locals. Per això, s'han compromès a mantenir la via de comunicació oberta i programar reunions periòdiques per avaluar la situació.