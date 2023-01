Un cotxe bolcat ha complicat aquest matí la circulació per la C-38 a Sant Joan de les Abadesses.

El sinistre viari s'ha detectat cap a dos quarts de set del matí al seu pas per aquest municipi del Ripollès, segons el Servei Català de Trànsit.

Ha bolcat un cotxe després de fer diverses voltes de campana. En rebre l'avís de l'accident, fins al lloc s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers.

Però quan hi han arribat, no hi havia cap persona a l'interior del vehicle. Han fet recerca per la zona i el resultat també ha estat negatiu.

Els Mossos han donat pas alternatiu a la C-38 arran de l'accident i posteriorment, els Bombers ha apartat el vehicle perquè no provoqués problemes a la via fins a la cuneta.

Aquest sinistre viari ha causat retencions d'un quilòmetre de longitud en ambdós sentits de la marxa. La situació viària s'ha normalitzat cap a dos quarts de deu del matí.

Els Mossos de Trànsit estan fent gestions per localitzar el titular del vehicle.