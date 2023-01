Incendi en una casa de Les Lloses. El foc es va declarar dilluns cap a les deu de la nit en un habitatge del disseminat del Molinot i, a causa d’això els Bombers es van activar amb cinc dotacions, que es van desplaçar al lloc dels fets. La casa té dues plantes i el foc es va escampar a través d’una de les xemeneies. Això va provocar que es desplacés cap al teulat.

Els Bombers van haver d’obrir la zona per accedir al sostre interior i sortosament, el foc era de baixa intensitat, segons informen des del cos d’emergències. Al cap d’una hora de treball, cap a les onze de la nit, van donar l’incendi per extingit. Sortosament, no es van haver de lamentar ferits. L’origen del foc va ser una estufa que connectava amb la zona del teulat, segons els Bombers.