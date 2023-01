Per segona setmana consecutiva, la circulació dels virus respiratoris a la Regió Sanitària de Girona està en una línia clarament descendent. Així es constata en l’última actualització del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic), que determina que la incidència se situa en el valor més baix dels últims dos mesos. De fet, en la primera setmana de l’any, es van detectar 5.131 infeccions respiratòries agudes, mentre que la setmana anterior en van ser 5.932 i, fa quinze dies, 6.904. A més, la positivitat de les proves en l’atenció primària ha passat d’un 94,64% a un 65,31%.

La distribució de virus continua mostrant la grip com el més freqüent, seguida del rinovirus, del virus respiratori sincicial (VRS) i el SARS-Cov-2. Tot i que els diagnòstics de grip encara estan per sobre de temporades anteriors, cal tenir present que aquest hivern els contagis ja han començat el descens.

Això es deu al fet que la grip s’ha avançat aquesta temporada i, en espera de com evoluciona la situació epidemiològica i que les dades es normalitzin després de les festes de Nadal, el pic s’hauria assolit la penúltima setmana de l’any.

En el cas de Girona, després del pic de més de 1.000 contagis de grip la setmana del 19 al 25 de desembre, han anat baixant els últims dies. L’última setmana de l’any passat va finalitzar amb 788 nous casos i, la primera d’enguany, ha acabat amb 553.

Respecte a la covid-19, els positius també estan baixant i en dues setmanes s’ha passat de 421 a 210 casos registrats. La variant Òmicron representa el 100% de les mostres seqüenciades amb predomini de la subvariant BQ.1. També continua disminuint el nombre persones ingressades amb covid-19 en llits convencionals.

Bronquiolitis a la baixa

Finalment, la taxa calculada de bronquiolitis, dada sindròmica del VRS, també continua en descens després del pic epidèmic i es manté en nivell baix. En els menors d’un any la incidència és encara alta però en global la taxa en menors de 4 anys és baixa.

Tot i la davallada de la circulació dels virus, els hospitals catalans estan alerta per un possible augment de covid-19 després de Nadal. Aquest pic ja s’esperava per després de les festes de Nadal, una vegada hagués passat el de la grip.

A més, com que ja no es comptabilitza cas per cas (només es fan proves diagnòstiques a persones de risc), els experts temen que la incidència de la covid-19 estigui sent més elevada del que reflecteixen les xifres.

«Estem preocupats, el sistema de salut català ja està una mica al límit perquè venim d’un pic de malalties respiratòries fortes. Si ve la covid, es podrien saturar els hospitals», explicava la setmana passada Salvador Macip, membre del comitè científic assessor de la covid-19 de Salut, a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari.

Això comporta un risc que altres pacients «no covid» no siguin atesos correctament. Macip crida a utilitzar la mascareta en el transport públic i demana a la gent gran que reforci la protecció, així com implementar més la vacunació de la quarta dosi, que a Espanya encara és insuficient.