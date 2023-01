L’Observatori d’Humanitats presenta una nova línia d’activitats per aquest 2023 sobre literatura i salut. Diversos estudis recolzen la teoria que llegir és un recurs més per a millorar el benestar personal. En aquest sentit, des de l’Observatori abordarà l’ús de la lectura en relació a la salut a través de diferents activitats recolzades en literatura clàssica, contemporània i altres tipus d’escriptura per tal de reflexionar sobre el valor que la lectura aporta tant a usuaris com a professionals. Amb aquestes premisses, i amb la voluntat de reflexionar sobre diferents àmbits de l’assistència mèdica, s’han organitzat tres converses a l’hospital d’Olot amb diferents perfils professionals.

Les converses es faran amb la periodista Laia Perearnau, autora del llibre Francesca de Barcelona i Premi Néstor Luján de novel·la històrica 2022, que presentarà la història de Francesca Sotorra, una metgessa i cirurgiana a la Barcelona del segle XIV quan aquestes professions estaven prohibides per les dones; Clàudia Codina, metgessa resident de medicina interna a la Vall d’Hebron i col·laboradora al digital catorze.cat, on hi escriu articles de caràcter més personal cada quinze dies i el farmacòleg Josep Maria Arnau de Bolós, un dels quatre metges que va detectar el primer cas de sida a l’Estat Espanyol ara fa 40 anys, a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i que fa un any aproximadament va publicar el seu llibre de microrelats Atrapat. Cada conversa profunditzarà en diferents aspectes de l’ús de la lectura i la literatura per comprendre la incidència que tenen les lletres i les paraules en el nostre benestar físic i mental. A banda de les converses, durant el primer trimestre l’hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa també iniciarà un club de lectura per a professionals en què s’abordaran temes bioètics a través de la lectura.