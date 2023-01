Raquel Robert Rubio i Sergi Albrich Viñas han estat nomenats nous directors dels Serveis Territorials de Girona. La primera serà directora d’Economia i Hisenda, mentre que el segon ho serà de Territori. D’aquesta manera, substitueixen a Josep Polanco López i Pere Saló i Manera al capdavant dels Serveis Territorials de la província.

Per una banda, Raquel Robert és diplomada en Ciències per la Universitat de Girona i llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, és professora associada a la UdG i ha estat directora de l’Institut de Sant Feliu de Guíxols.

Per altra banda, Sergi Albrich és llicenciat en geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor per aquesta universitat en l’àmbit de la micropaleontologia. També té un màster en Govern Local i Postgrau en Gestió i Administració Local per la mateixa universitat. També va treballar durant nou anys com a tècnic superior geòleg a l’Oficina del Mapa de Catalunya