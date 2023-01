Unió de Pagesos reclama a les administracions 30 milions d’euros d’ajudes per als professionals del sector d’herbacis de Catalunya per pal·liar els Importants danys provocats per afectacions climàtiques durant el 2022, en concret per la sequera, les gelades de l’abril i els cops de calor del maig. L’organització agrària va quantificar l’agost passat en uns 180 milions d’euros les pèrdues en la collita del cereal d’hivern. Unió de Pagesos ja va traslladar al desembre al Departament d’Acció Rural, Alimentació i Agenda Rural la proposta per habilitar ajuts per als productors d’herbacis, de la mateixa manera que han rebut els sectors de la fruita dolça i l’ametlla.

Unió de Pagesos estima que la mitjana d’ingressos bruts d’una explotació cerealista els darrers tres anys (2019-2021) és entre 600 i 750 euros/ha en funció de la zona, i la d’una explotació farratgera a la Catalunya Central, de 640 euros/ha. Si és té en compte que l’ajut no pot cobrir més del 80% de les pèrdues -per normativa europea-, descomptant-hi la indemnització de l’assegurança agrària i dels ingressos procedents de la meitat de la collita tinguda, i que el 44% de la superfície a Catalunya està en mans d’explotacions prioritàries, «els 30 milions d’euros donarien resposta a 110.000 hectàrees de cereals, oleaginoses i lleguminoses i a 13.000 hectàrees de farratge en mans de professionals agraris», segons UP. «Els professionals agraris d’herbacis de secà de totes les comarques, excepte les de Girona, han perdut la meitat de la collita de cereal i, a la Catalunya Central, també la meitat de la producció de farratge que fan per alimentar el bestiar de les seves granges», assenyala l’entitat agrària.