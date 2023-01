Vilobí comptarà amb un nou sistema de control fronterer a la primavera

L’aeroport de Girona comptarà amb un nou sistema de control automàtic fronterer aquesta primavera. Serà de registre biomètric i s’anomena EES (Entry Exit System). Aquest sistema servirà per controlar els ciutadans de tercers països. Per poder tenir aquest sistema en funcionament, s’habilitarà un nou espai a les instal·lacions aeroportuàries de Vilobí d’Onyar.

L’inspector Miguel Ángel Mata, el responsable del pas fronterer de la Policia Nacional a l’aeroport de Girona, destaca que el nou sistema ho «canviarà tot» tant en la metodologia com el dia a dia dels seus agents.

Aquest nou sistema preveu que tots els passatgers procedents de tercers països que no necessitin visat, com per exemple els del Regne Unit, quan arribin a l’aeroport s’hagin de registrar. Ho faran en un annex que ara és exterior i que s’habilitarà per ser interior al costat de l’actual àrea control dels viatgers que aterren a les instal·lacions de Vilobí.

En arribar, els viatgers tindran uns petits «quioscs», semblants als del DNI. El viatger haurà de registrar-se posant les seves dades personals però a més, se li guardaran les dades biomètriques: les empremtes dactilars i la imatge del seu rostre. Per poder captar al detall la cara d’una persona, compta amb unes càmeres molt potents i que analitzen punt per punt el rostre.

Tota la informació del viatger queda guardada en una base de dades. Un cop fet el registre, el passatger ha d’anar a la zona de control on hi ha els policies i ena espècie de tòtem tornarà a posar l’empremta digital i el document, que els policies inspeccionaran i després ja entraran a Espanya. El registre té una vigència i per tant, no s’ha de fer cada cop que s’arriba a Espanya, apunta el policia.

Desapareixen els «segells»

Actualment, quan una persona d’un tercer país entra o surt de l’espai Schengen, els agents de fronteres posen un segell al seu passaport. Amb el nou sistema EES, aquests «desapareixeran, tot i que durant un temps conviuran». Pel cap de la Policia Nacional a l’aeroport aquest tema un pas «molt important». Amb l’EES «quedarà gravat que una persona ha passat per l’aeroport de Girona en un dia i hora concreta, amb quin document i a més, tindrem les empremtes i el seu rostre», destaca Mata. La imatge del rostre que capta el sistema a més, està contrastada amb la del xip del passaport. Un tema important, segons l’inspector, perquè quan es falsifica un passaport la foto que es canvia és la del document i no la del xip.

Denegacions d’entrada

La implantació d’aquesta nova tecnologia també serà molt rellevant pel tema de denegació d’entrada en un país. Ja que al sistema queda gravetat quan la persona va d’una frontera a una altra i permetrà saber «quants dies ha estat per l’espai Shcengen i el pròxim dia que vulgui tornar a entrar, el sistema li dirà que li queden tants dies o potser l’ha excedit i se li ha de denegar l’entrada», remarca. Fins ara per indicar si s’havia denegat una entrada es feia posant un segell especial al passaport. Però si la persona viatjava a un altre país i per exemple, havia canviat el document, aquest altre país no ho sabia. Per a Mata, l’EES això és un gran pas endavant. El nou sistema estarà implantat enguany a totes les fronteres exteriors de l’espai Schengen i està controlat des d’Estrasburg.