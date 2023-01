L’Ajuntament de Campdevànol apujarà un euro l’entrada per accedir a la ruta dels Gorgs i el cost total serà de 6 euros. A més a més, es crearan dues zones blaves a la font del Querol i al polígon de Niubó per ordenar millor l’aparcament dels visitants amb l’excepció dels veïns de la zona que ho tindran gratuït. L’incivisme i l’alta freqüentació va portar a regular-ne l’accés i ara s’ha decidit anar més enllà. L’any passat, unes gelades a finals de gener van comportar noves massificacions, aquest cop en hivern, i per primer cop es van restringir accessos en aquella època de l’any. Amb l’ampliació dels dispositiu, els costos es van incrementar i el balanç ha estat d’un dèficit de 6.000 euros que ara es vol sufragar amb les noves accions.