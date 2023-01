Blanca Sáinz serà la candidata del PSC a Serinyà en les eleccions municipals, que se celebraran el proper 28 de maig. La candidatura és la segona llista confirmada de la formació a la comarca del Pla de l’Estany després de la confirmació que es presentarà de nou a Banyoles, en coalició amb Convivència i Progrés. Blanca Sáinz va néixer el 1959 i ja va ser regidora socialista a l’Ajuntament de Serinyà entre els anys 2007 i 2015. És llicenciada en Geografia i Història i va ser la impulsora de la creació de l’AMPA de Serinyà. Al llarg de la seva trajectòria, ha estat llargament vinculada amb el teixit associatiu del municipi.

La candidatura socialista tanca una etapa de dues legislatures sense presència del PSC entre les propostes municipalistes de Serinyà. A través d’un comunicat, la formació assegura que Sáinz «vol aconseguir representació municipal per a aportar propostes de progrés al municipi, exercir la responsabilitat municipal com un compromís cívic i donar visibilitat i veu a les opinions catalanistes no nacionalistes». El comunicat afegeix que l’alcaldable pels socialistes de Serinyà ha rebut el suport del primer secretari de l’Agrupació del PSC del Pla de l’Estany, Quim Fernàndez.