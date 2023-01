La Diputació de Girona destinarà 2.080.000 euros perquè la demarcació tingui més habitatge i de més qualitat en un context de recessió econòmica just després de superar la pandèmia. En concret, es tracta de cinc línies de subvencions, a les quals es poden acollir els ajuntaments i els consells comarcals gironins, per impulsar polítiques socials d’habitatge, així com a fer inversions i adquirir habitatge social. El diputat d’Habitatge, Quim Ayats, ha destacat que "s'ha tornat a fer un esforç pressupostari". "Mai havíem tingut una dotació econòmica tan alta, i això demostra la nostra voluntat de defensar el dret a l’habitatge, potenciant-ne el parc públic i donar resposta a les peticions que ens fan des dels municipis", ha dit.

La partida que té la dotació més gran va dirigida a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, amb 850.000 euros. Cada ajuntament pot sol·licitar ajuts per comprar fins a tres habitatges l’any, amb un màxim de 30.000 euros i un mínim de 10.000 per a cadascun d’ells.

També es destinaran 650.000 euros per a inversions en habitatges per a polítiques socials, amb uns topalls idèntics que en anys anteriors: un màxim de 15.000 euros per sol·licitud per a habitatges de propietat municipal i de 8.000 per als habitatges cedits. En tots dos casos, l’import mínim és de 2.500 euros. En aquesta línia, els consistoris poden demanar finançament per a cinc habitatges.

Els ajuts per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge són de 400.000 euros en total, amb un màxim de 10.000 euros i un mínim de 1.500 euros per ajuntament. Dins d’aquesta línia, es dona suport als ajuntaments per al desenvolupament d’estudis, suport als serveis locals i planificació de les polítiques locals d’habitatge.

Pel que fa a les línies adreçades a ajuntaments i també a consells comarcals, la de gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal té una dotació de 100.000 euros, amb un màxim de 18.000 euros per sol·licitud. Les subvencions estan dirigides a finançar els serveis comarcals d’habitatge i a promoure la igualtat d’oportunitats en tot el territori.

Finalment, es destinaran 80.000 euros per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica i millorar les condicions en llars en situació de molta vulnerabilitat. En aquest cas, l’import màxim és de 10.000 euros per sol·licitud.

Convocatòria oberta fins al 15 de febrer

La convocatòria ja està oberta, i els ens locals de les comarques gironines poden presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 15 de febrer. Tanmateix, el termini de la línia adreçada a adquirir habitatges destinats a polítiques socials estarà obert fins al 15 de març.