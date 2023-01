El Govern rectifica i el Conservatori del Litoral serà un ens independent

Satisfacció a SOS Costa Brava perquè la Generalitat ha canviat d’opinió i el Conservatori del Litoral -ens públic que servirà per adquirir i protegir terrenys que estiguin amenaçats per la urbanització- serà finalment un organisme independent, i no s’integrarà dins de la futura Agència de la Natura tal com el Govern proposava inicialment. La Generalitat ha acceptat aquesta proposta després d’haver sotmès les dues opcions a un procés participatiu, i assegura que al final s’ha optat per «prioritzar l’eficàcia en la protecció del litoral» per davant de «l’eficàcia organitzativa que podia suposar l’opció d’aprofitar infraestructures existents». Això sí, el Govern adverteix que l’opció escollida no serà de desplegament immediat, ja que s’haurà de tramitar una llei de creació específica, que es compromet a impulsar durant aquesta legislatura. És per això que des de SOS Costa Brava estan disposats a col·laborar amb la Generalitat perquè es pugui aprovar el més aviat possible, ja que segons recorda el seu portaveu, Eduard de Ribot, el Conservatori ja porta un any i mig de retard, ja que s’hauria d’haver posat en funcionament el juliol de 2021.

El nou Conservatori del Litoral serà l’encarregat de comprar sòl a la costa catalana per preservar-lo de la urbanització, restaurar-lo si cal i gestionar-lo adequadament. La seva creació estava inclosa en la Llei de protecció i ordenació del litoral aprovada el 2020, i que va suposar l’eliminació de 15.000 habitatge projectats a la Costa Brava. Tot i això, SOS Costa Brava ja estava reclamant la seva creació des del mateix moment de la constitució de la plataforma, el 4 d’agost de 2018. Des del primer moment es van inspirar en el model francès, on ja hi ha un organisme públic d’aquestes característiques que ha donat bons resultats. SOS Costa Brava exigeix no «diluir» el Conservatori del Litoral català És per això que, malgrat la voluntat de la Generalitat d’integrar el Conservatori dins de la futura Agència de la Natura per tal d’optimitzar infraestructures, SOS Costa Brava sempre ha defensat que havia de ser un organisme independent, amb una llei i un pressupost propis. Finalment, després d’un procés participatiu en el qual han participat quatre plataformes en defensa de la Costa Brava, quatre entitats, dos col·legis professionals i cinc particulars, que han defensat majoritàriament el model de l’organisme independent, la Generalitat ho ha acabat acceptant. És per això que des de SOS Costa Brava es mostren molt satisfets amb la resolució de la Generalitat. I és que, segons explica un altre dels membres de la plataforma, Sergi Nuss, el nou Conservatori haurà de fer operacions «quirúrgiques», ja que pot haver d’actuar en espais sotmesos a una gran pressió urbanística, més enllà dels grans espais naturals. De fet, una zona on SOS Costa Brava espera que pugui actuar el nou organisme és per salvar la pineda de la desembocdura del Port d’Aro, en una zona ja molt urbanitzada. Estudi del mercat i compra de les primeres finques Per tal que el Conservatori del Litoral sigui una realitat, la Generalitat haurà de tramitat i aprovar una nova llei. Però mentre no sigui operatiu, el departament de Territori definirà quines són les prioritats d’intervenció mitjançant l’adquisició pública de sòl, es farà un estudi del mercat immobiliari a les zones prioritàries i es començaran a adquirir les primeres finques.