La Diputació de Girona destinarà, durant aquest 2023, més de dos milions d’euros per fomentar l’habitatge a tota la demarcació. D’aquesta manera, la corporació ha tornat a incrementar la dotació econòmica de les cinc línies de subvencions del servei d’Habitatge per aquest any. Els ajuts estan adreçats a ajuntaments i consells comarcals, que ja poden sol·licitar-los.

La partida que disposa d’una dotació més gran (850.000 euros) és la que va dirigida a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. Cada ajuntament pot demanar ajudes per comprar fins a tres pisos l’any, amb un màxim de 30.000 euros per a cadascun d’ells.

També es destinaran 659.000 euros per a inversions en habitatges per a polítiques socials. En aquest cas, es podran demanar fins a15.000 euros per sol·licitant per a habitatges de propietat municipal i 8.000 per als cedits.

Els ajuts per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge són de 400.000 euros. Aquesta línia serveix per donar suport als ajuntaments per al desenvolupament d’estudis, suport als serveis locals i planificació de les polítiques d’habitatge.

Pel que fa a les línies adreçades a ajuntaments i consells, la de gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal té una dotació de 100.000 euros. Finalment, es destinaran 80.000 euros per comprar material per lluitar contra la pobresa energètica.