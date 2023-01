La delegació territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha fet el relleu en el govern de la junta rectora a principis d’aquest mes, coincidint amb la renovació de totes les juntes del Col·legi Oficial de la Psicologia de Catalunya. En el cas de Girona, s’ha produït després de les eleccions que es van convocar l’octubre passat i en les quals només hi ha hagut una única candidatura.

Del total de sis membres, tres d’ells renoven i els altres tres es mantenen de l’anterior legislatura. El principal canvi és el relleu en la presidència, que ha passat a mans d’Àngel Guirado, que ja era vocal de l’anterior junta. Guirado relleva Paco Molinero, doctor en psicologia, investigador, formador en anàlisi de la comunicació terapèutica, psicoterapeuta i mediador familiar.

Àngel Guirado és doctor en psicologia a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i director de l’Observatori d’Altes Capacitats Intel·lectuals en la mateixa universitat. Té experiència en el sistema educatiu, ja que ha exercit càrrecs i funcions de docència, inspecció, direcció de serveis d’orientació educativa, coordinació de diversitat en la direcció territorial de Girona i, a més, va ser delegat d’Ensenyament a Girona entre el 1996 i el 1999.

Entre els principals objectius que es fixa al capdavant de la nova junta hi ha la «continuïtat» i «reforç» d’algunes mesures, com per exemple «més presència» de la psicologia a la societat com a referents «clars» de salut. Afegeix que és una acció que es contempla des de moltes perspectives, com la divulgativa.

També demana més presència en l’entorn social per tal d’evidenciar que la psicologia i els seus professionals «són persones amb qui la societat ha de comptar i no s'ha de veure com una professió que només atén situacions conflictives». Respecte a això, destaca que ser atès per un psicòleg no és un fet que «s’hagi d’amagar» sinó que s’ha de viure de forma «positiva per al benestar de les persones i la societat».

Consultes saturades

Respecte a les perspectives de futur, el nou president lamenta que la pandèmia i les conseqüències que s’han generat han «col·lapsat» les consultes per l’«allau» de demanda. És per això que exigeix «més presència» de la psicologia clínica en el sistema públic de salut i impulsar nous perfils professionals perquè s’adeqüin a les noves necessitats.

Guirado concreta que estan sorgint noves problemàtiques derivades de la immigració, violència masclista i canvis socials, aspectes que no se’ls ha donat «prou importància». També lamenta l’increment de trastorns alimentaris i addiccions, sobretot a videojocs i xarxes socials. Per últim, el canvi climàtic també està generant «angoixa» en la població per la incertesa que pugui repercutir en una crisi econòmica i alteració de les previsions de futur. Finalment, manifesta que hi ha «poca investigació» i «cal obrir-se més perquè les universitats incloguin plans de psicologia per impulsar nous professionals».

Respecte a la resta de membres de la junta que continuen al Col·legi, hi ha Susana Mantas, secretària i psicòloga general sanitària i d’emergències; i Pilar Mateos, tresorera, que és psicòloga clínica i especialista en psicologia reproductiva. Seguidament, Guirado ressalta el perfil de les tres vocals que s’incorporen a la nova junta, ja que aporten coneixements diversos que «estan agafant molt de pes» en la psicologia. Es tracta d’Anny Escatllar, psicòloga clínica especialista d’emergències; Ester Mas, psicòloga clínica i especialista en violències masclistes i, finalment, Marianna Lozano, psicòloga forense i coach.

En un comunicat oficial, el Col·legi apunta que vol potenciar el paper de la psicologia en els entorns socials i comunitaris, el reconeixement de la professió en el camp de la salut i el benestar de les persones així com la presència activa en tots els àmbits d’intervenció: educativa, salut, organitzativa, infància, als col·lectius i famílies, en crisis i emergències, en col·laboració amb altres col·legis professionals. Els professionals de la psicologia afirmen que són «referents» en salut i educació.