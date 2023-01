Les obres del carril bici bidireccional de les Tries estan a punt d’acabar-se. Treballat de forma consensuada amb els veïns de la zona, té 1.046 metres, segueix tota la carretera i està segregat dels carrils de circulació de vehicles. Per facilitar els treballs i minimitzar les afectacions viàries, s’han executat els treballs en dos trams i, actualment, les obres de la primera fase estan a punt de finalitzar.

El carril bici transcorre sobre l’antiga banda d’aparcament ara desplaçada cap al centre de la calçada. El paviment d’aquesta nova infraestructura és d’aglomerat asfàltic a la part principal del tronc i, als llocs on coincideix amb les parades d’autobús, s’ha construït una plataforma de formigó per evitar que els usuaris del transport públic hagin de baixar a la calçada o el carril bici per accedir al bus. Aquesta plataforma és de formigó i anirà pintada amb daus de pintura blanca per advertir als ciclistes de la presencia de vianants, seguint la mateixa línia i estil de la parada de bus sobre el carril bici del carrer Pintor Domenge.

Les cruïlles amb els vials perpendiculars s’han pintat amb material sintètic de color vermell que té per objectiu advertir als conductors de la presencia de bicicletes. En aquest sentit, aprofitant l’entrada en funcionament d’aquesta infraestructura, també s’instal·laran 3 unitats d’un nou model d’aparcament de bicicletes que aporta més seguretat.

Aquesta setmana estava previst finalitzar tot el tronc principal, des de la rotonda de l’avinguda Pere Badosa fins a l’altura del carrer Zamenhof. Els treballs que s’executaran durant la setmana vinent són l’aglomerat pendent en punts concrets, la pintura, senyalització i repassos.

A finals de la setmana vinent també estarà finalitzat el pas per la rotonda de la Rodona i, d’aquí a dues setmanes està previst que comencin els treballs de l’avinguda de Girona que completaran l’eix entre el centre de la ciutat i l’avinguda Pere Badosa.

Aquestes obres han suposat una inversió de 210.478 euros, el 90% aportat a través de la subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Fons Next Generation, finançat per la Unió Europea, i l’Ajuntament d’Olot, que n’aporta el 10% restant, a part de l’IVA.