Un formigueig de persones, precís i constant, començava a tenyir de vermell les graderies del pavelló de Fontajau per a veure brillar el Bàsquet Girona. Mentre els jugadors d’Aíto García Reneses coreografiaven els darrers escalfaments sobre el parquet sota l’atenta mirada de la parròquia local, que començava a afinar una tímida (i prudent) travessa, un grup d’aficionats invidents o amb una discapacitat visual severa s’asseien, per segona vegada aquesta temporada, en la seva localitat reservada.

L’emoció els bategava a flor de pell. I això que la gran majoria feia anys que havien perdut el contacte amb l’esport. «Feia 15 anys que no anava a un partit, això em retorna a la vida», confessava el president de Multicapacitats, el gironí Isaac Padrós, que celebrava que estava redescobrint la passió per l’esport. I amb un al·licient més: poder gaudir de l’espectacle acompanyats de les seves parelles i fills. «Els invidents no ens hem de relacionar només amb invidents, o els sords amb sords, això és un fals mite», sentenciava Padrós. A través d’un auricular, per on la periodista Clara Vicenç narrava in situ el partit amb audiodescripció, posaven cara a cada jugada. Seguien el rastre de la pilota, a un costat i a l’altre de la pista. Amb els punys tancats i albirant la trajectòria del tir, contenien la respiració quan els jugadors locals intentaven ampliar distàncies des de la línia de 3. Si anotaven, la reacció podia arribar a ser la més sentida del pavelló gironí. «Així es fa», pregonaven, repicant de mans. «Tira, que s’acaba la possessió», cridaven, si el jugador no es decidia a provar sort des de la zona de triples. Del contrari, la falta d’encert els podia arribar a enervar fins al moll de l’ós. «Però si estava cantat», retreien als jugadors. I quan l’àrbitre assenyalava una falta, eren els primers en fer cruixir les dents. «Feia anys que no xiulava en un partit», confessava Padrós, entusiasmat.

L’ambient vibrant de Fontajau era el més els seduïa. «El batec de l’afició animant, celebrant, patint, les botzines, els càntics, això és el que et fa posar la pell de gallina, fa que sentis els colors del teu equip i de la teva ciutat», proclamava Padrós. Per l’afiliat de l’ONCE Fran Rodríguez, que és cec des que té record (des dels 7 anys), «a Fontajau es respira un ambient molt emocionant, els nervis que sents aquí no tenen res a veure amb el que sentiries si estiguessis al sofà de casa, on tot seria molt més planer».

I és que a la ràdio, si alguna vegada havien sintonitzat un partit per casualitat, tant si era de bàsquet o de futbol, l’ànima del públic quedava insonoritzada. «Des de casa és impossible viure-ho de la mateixa manera, aquí tot té molt més sentit i intensitat», assegurava el també afiliat de l’ONCE, Albert Turón, que fa 4 anys va patir una lesió postoperatòria al nervi òptic que el va deixar amb només un 7% de visió. «Veig la silueta dels jugadors, però sense la retransmissió no podria seguir la pilota», afirmava.

Les narracions radiofòniques i televisives, lamentaven, no els permeten seguir el joc amb precisió. «Tot són estadístiques, donen pocs detalls d’on està la pilota, i a més constantment hi ha interrupcions publicitàries que ens ho posen encara més difícil», va assegurar Padrós.

L’art de reconèixer l’entorn

Amb l’ajuda de la narració -que els explica en quina zona del pavelló estan ubicats, els colors que vesteixen els dos equips o el rumb de la pilota- i els altres sentits més afilats, són capaços de dibuixar l’escenari que estan presenciant, des d’ubicar els aficionats de l’equip visitant a dirigir-se a la grada d’animació en entonar els càntics de suport, que ja començaven a memoritzar.

A l’hora de fer la retransmissió, la periodista Clara Vicenç defensa que «és important recordar-los en tot moment com està el marcador, quantes faltes acumula cada jugador i dir qui efectua el tir, però no qui ha anotat perquè ja ho anunciarà l’speaker».

Però aquella nit, l’eufòria col·lectiva no tenia aturador. Ells, però, es premien l’auricular contra l’orella per a apreciar els comentaris de la narració. «Estic suant, el resultat està molt ajustat i no sé si aconseguirem guanyar», rumiava Turón. Però després d’una esmaixada de Kameron Taylor que va posar els punts sobre les is, van començar a respirar (abans, però, es van concedir el plaer d’embogir, com la resta del públic). «Com és aquest jugador físicament?», encara es preguntaven, per a acabar d’encaixar totes les peces de l’espectacle que acabaven de testimoniar.

Els usuaris, que aplaudeixen la iniciativa del Bàsquet Girona amb la posada en marxa de la retransmissió dels partits amb audiodescripció, reclamen que també s’implementi en els enfrontaments de l’Spar Girona a Fontajau o el Girona FC a Montilivi. «Tots els esports haurien de ser accessibles per a tot tipus d’espectadors, sigui quina sigui la seva dificultat afegida, ens agradaria poder respirar l’ambient que s’hi viu», sosté Padrós.