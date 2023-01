Del 16 al 19 de gener, s’ha previst obres d’arranjament i millora de l’asfalt de la carretera de la Canya a Olot, l’N-260. Els treballs, encarregats per la Generalitat, començaran a les 8 del matí del dilluns 16 de gener al carril de circulació en sentit centre ciutat. La previsió és que al final d’aquesta jornada, aquest carril quedi fressat i asfaltat en el seu tram fins a la cruïlla amb el C. Compositor Josep Vicens. Amb la voluntat de minimitzar les afectacions viàries; les obres s’han dividit en quatre fases, una per cada dia d’actuació. Dilluns, els camions que circulin en direcció Figueres o Girona seran desviats per la carretera de les Tries fins a incorporar-se a l’A-26 a través del giravolt de la ronda de Les Mates, per evitar que hagin de passar pel tram en obres. els vehicles que, provinents del centre ciutat, circulin en direcció a la Canya podran fer-ho amb normalitat. A la web de l’ajuntament d’Olot, es poden consultar la resta d’afectacions viàries.