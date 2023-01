Es retarda fins al 31 de març la posada en marxa del segon Jutjat Mercantil

El Jutjat Mercantil 2 de Girona, que havia d’entrar en funcionament el 7 de gener, finalment començarà a operar el 31 de març, segons les noves previsions del Departament de Justícia.

El nou òrgan està pressupostat a la partida de 2023, segons asseguren fonts del Departament, però estan pendents de l’aprovació dels pressupostos, perquè en cas de no obtenir llum verd, s’haurien de retallar altres partides.

El jutjat estarà ubicat a l’Audiència de Girona, on ja hi ha el Mercantil 1, que recull totes les demandes interposades a la província gironina. Les dependències ja estan preparades, ja que ja es va preveure crear un segon jutjat quan el 2020 es va traslladar el número 1 des dels jutjats de Ramon Folch. Les obres d’adequació van tenir un cost de 225.000 euros.

Justícia, que té competències en la contractació de recursos humans, tecnològics, logístics i materials, preveu dotar l’òrgan de 3 gestors processals i 4 tramitadors processals, que estan en plantilla fent tasques al Mercantil 1, que té personal de reforç. Encara resta pendent designar un jutge i un lletrat de l’Administració de Justícia (LAJ), una tasca que depèn del Consell General del Poder Judicial i del Ministeri de Justícia. Per ara no ha sortit cap convocatòria de places per concurs de trasllat de LAJ o jutge al nou jutjat gironí. L’última es va fer el desembre.

Una llarga reivindicació

El nou jutjat prestarà servei als veïns de 37 municipis de les comarques del Gironès i el Pla de l’Estany, que sumen més de 226.000 habitants entre totes dues. La posada en funcionament d’un segon jutjat mercantil és una llarga reivindicació per la congestió i l’elevat nombre de casos que afronta el número 1, sobretot arran de la crisi econòmica i també la sanitària, que han desencadenat un augment de concursos que afecten autònoms i empreses.

Segons les últimes dades difoses pel Poder Judicial, en el tercer trimestre va resoldre 244 casos i en va deixar 871 pendents de tramitar.