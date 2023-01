Els Bombers han actuat aquest matí a cinc poblacions gironines per arbres caiguts a causa del vent.

Protecció Civil manté activa la fase d'ALERTA del plaVent Cat per l'episodi de ventada generalitzada a Catalunya.

A les 7.50 del matí s'ha rebut el primer avís per un arbre caigut a la C35 a Hostalric. Diverses dotaicons s'han adreçat per retirar-lo de la via. Les tasques han durat dues hores.

A Caldes de Malavella i a Sant Feliu s'ha actuat en dues caigudes més pel vent. A Santa Coloma de Farners, una crema controlada s'ha estès. Una dotació s'ha desplaçat fins al lloc i s'ha pogut controlar. El foc ha afectat un pic.

El darrer ha estat a tres quarts de dotze del migdia a Riells i Viabrea quan un arbre ha caigut al carrer Ponent. Els Bombers continuen treballant en la retirada.

Des de Protecció Civil han activat el nivell 2 del Pla Alfa a quinze comarques.