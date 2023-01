El control d’accés al Barri Vell també té un descens d’infraccions

El punt de control d’accés al Barri Vell de Girona amb càmeres que fotografien la matrícula va denunciar, l’any 2022, un total de 646 vehicles. Són els que van passar per punt més de tres cops en un trimestre, sense ser residents o comerciants ni un servei d’emergències ni disposar d’algun permís especial. La xifra és més baixa que la de l’any 2019, que és el darrer en què l’aparell i la mobilitat de vehicles va funcionar amb normalitat. Aquell any prepandèmia, s’havia denunciat 1.991 conductors. Els anys 2020 i 2021 les sancions van baixar per les restriccions en la circulació marcades per les administracions per evitar propagar la Covid. A més durant un període, l’Ajuntament va desactivar la càmera per tal que hi hagués accés lliure i beneficiar el comerç del casc antic en plena crisi pel coronavirus i quan hi havia molts repartidors entrant i sortint a la zona. Molts restaurants només podien fer negoci portant el menjar als domicilis ja que tenien prohibit obrir el local.

El descens notable de denúncies de l’any 2022 respecte de l’any 2019 està motivat per diferents factors. Per una banda, per la reducció del trànsit de vehicles en tota la ciutat, i perquè durant una temporada l’aparell no va funcionar perquè un camió d’escombraries va fer-lo malbé amb un cop i es va haver de reparar.