El Govern central ha pres decisions de resultat incert durant els darrers temps. El mateix Pedro Sánchez ho reconeix. «Arriscades», acostuma a dir el president quan li pregunten per la derogació del delicte de sedició i la rebaixa de la malversació, iniciatives plantejades sobretot pels seus efectes sobre els dirigents independentistes encausats pel referèndum del 2017, amb les quals podrien sortir beneficiats.

Dins del mateix terreny, l’aposta per celebrar a Barcelona la cimera entre Espanya i França, que tindrà lloc dijous, suposa també un gest de components una mica temeraris. Sánchez hi posarà a prova el que ell anomena l’«agenda del retrobament» amb Catalunya.

La cita és estrictament bilateral entre dos països, però la seva importància va molt més enllà. Inicialment, el lloc triat per acollir-la era Màlaga, però a la Moncloa van decidir optar després per Barcelona.

Any electoral

Aprovada la controvertida reforma penal, davant d’un 2023 marcat per la successió d’eleccions (autonòmiques i municipals el 28 de maig; generals a finals d’any, en una data encara per concretar), el Govern central considera que aquest és un bon moment per plasmar que les mesures per rebaixar la tensió territorial estan funcionant.

«Volem posar en valor la importància que Barcelona serà la protagonista del tractat d’amistat i un dels eixos del projecte energètic més gran del futur. Hi haurà molts acords amb tots els ministeris assistents per raó de la matèria», expliquen a la Moncloa.

Amb Sánchez i Emmanuel Macron presents amb una desena de ministres de cada país, els assumptes a tractar seran nombrosos. Un nou tractat de col·laboració entre França i Espanya, que portarà per nom d’Acord de Barcelona. El transcendental hidroducte que transportarà hidrogen verd entre la capital catalana i Marsella, una mastodòntica infraestructura que costarà 2.500 milions d’euros i s’espera que comenci a funcionar, si la UE dóna el vistiplau i el finança, el 2030. Un nou marc de relacions militars. El control dels passos fronterers als Pirineus. O la celebració, el 2023, de l’Any Picasso, entre d’altres.

Però el que passi més enllà de l’estricta cimera, que es desenvoluparà al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), serà igual d’important. I aquí el Govern n’ha rebut una de freda i una de calenta. A la Moncloa celebren que Pere Aragonès hagi acceptat la invitació a participar-hi, amb un paper discret. Però alhora encaixen malament que mentre el president de la Generalitat assisteix a la cimera, el seu partit, ERC, amb Oriol Junqueras al capdavant, es manifesti al carrer, sota el lema «Aquí no s’ha acabat res», que es dirigeix frontalment contra la principal tesi territorial de Sánchez. «El procés s’ha acabat», repeteix sovint el president del Govern central.

«A ERC segueix agradant molt la política espectacle», assenyala una ministra. «És la dualitat eterna en aquest partit. Governa les institucions però es resisteix a deixar el carrer», afegeix una altra. Tot i això, a la Moncloa intenten treure importància a la mobilització independentista, destacant que el seu focus estarà en el contingut de la cimera i en les relacions amb la Generalitat. «A nosaltres el que realment ens importa és la normalitat institucional amb el Govern. Això és una cosa que ha de gestionar ERC com a partit», expliquen els col·laboradors del president del Govern central. Un altre ministre també rebaixa l’impacte que podria tenir una mobilització multitudinària, que la dreta utilitzaria per defensar que Sánchez, realment, no ha apaivagat Catalunya, sinó que ha encoratjat l’independentisme amb les seves «cessions» contínues. «Aquells que donen tantes lliçons de constitucionalisme haurien de saber que el dret de manifestació està emparat per la Constitució», recorda el mateix ministre.

La resposta al president

De moment, Aragonès ha enviat un document a Sánchez amb els 11 punts que considera que aquest ha d’abordar a la reunió amb Macron. Van de l’oficialitat de la llengua catalana a les institucions europees a les millores en la col·laboració sanitària entre Espanya i França, passant per les infraestructures.

A la Moncloa no atorguen especial importància a aquest gest. Per descomptat, assenyalen a l’entorn de Sánchez, no canviaran l’ordre del dia de la cimera. «Aragonès tindrà exactament el mateix tracte que hem dispensat als presidents autonòmics i alcaldes de les altres tres ciutats on l’any passat vam celebrar cimeres bilaterals amb altres països: Trujillo, la Corunya i Castelló –expliquen aquestes fonts oficials–. Els assumptes són entre els governs dels dos països. I s’estan negociant des de fa molt de temps. Aquesta no és una trobada improvisada».