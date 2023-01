Després de dos d’anys d’aturada per la pandèmia, Llagostera va poder celebrar ahir la trenta-setena edició de la Festa de Sant Antoni Abat, el patró dels animals.

Els genets participants es van concentrar a dos quarts de deu del matí per esmorzar i van sortir amb les carrosses i els cavalls a les onze desfilant per diversos carrers del poble fins a arribar a la plaça Catalunya, allà on es va fer la tradicional benedicció d’animals.

Les activitats van seguir amb un espectacle familiar de màgia a càrrec d’Eduard Juanola i van finalitzar amb el sorteig dels premis.

«Ara que cada vegada més vivim d’esquena al món rural, oblidant la importància de la seva existència, hem de reivindicar la celebració Sant Antoni Abat i mantenir aquest contacte amb la natura que ens humanitza a tots i que ens lliga a la tradició rural», va afirmar l’alcalde Antoni Navarro.

La festa a Peralada i l’Estartit

A altres municipis gironins, com a Peralada, la festivitat dels animals també es va celebrar. En el cas del municipi alt-empordanès, es va dur a terme una missa cantada amb la Coral del poble i una ballada de sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

Al seu torn, l’Estartit va organitzar una sortida en cercavila i a posteriori es van beneir les mascotes i els acompanyants a la plaça de l’Església.