Lloret investiga com aplicar el blockchain a la gestió hotelera

Tornar-se a posar al capdavant de tot. Lloret de Mar busca la fórmula per ser de nou pioners en el món de turisme i esdevenir un referent en les noves formes de fer, especialment amb l’ús de les noves tecnologies. La irrupció del blockchain -i les innovacions en la web 3.0 que això suposa van ser motiu d’interès en una trobada organitzada per a jornada organitzada per les empreses Marmirada i Hospitalidad Emprendedora, a més de l’Ajuntament, a la Biblioteca

L’objectiu era donar a conèixer com les noves identitats digitals i les cadenes de dades encriptades poden ajudar als turistes i als hotels a millorar l’experiència de viatge. La web 3.0 servirà d’oportunitat per generar entorns més col·laboratius i transparents que generin valor i, a més, empoderin usuaris i la comunitat local.

Una de les finalitats de la jornada va servir per explicar també als botiguers locals com potenciar els seus comerços utilitzant la tecnologia, com s’ha fet al Raval de Barcelona. Es una manera d’enfortir les relacions i obtenir avantatge competitiu.

Un dels exemples que es va posar sobre la taula per mostrar com els canvis es van introduint és el de Starbucks que disposa Starbucks Odyssey, un programa de fidelització el qual està basat en NFT i impulsat per la xarxa Polygon, que permetrà als clients comprar segells col·leccionables en forma d’NFT (criptovalor no fungible), oferint beneficis i altres experiències immersives.

Precisament els NFT i les bitlleres virtuals van ocupar bona part del proposta en analitzar com aquests valors que estan encriptats -i que, per tant, no són manipulables- poden ajudar a crear productes nous segons els perfils dels clients o noves fórmules de gestionar les places hoteleres amb reserves anticipades. També els criptovalors permetrien enllaçar, per exemple, els vols a una destinació amb les reserves fetes. D’aquesta manera, el client que pateix un retard en un vol podria mantenir la reserva d’hotel sense necessitat d’haver d’avisar els hotels. El principal dubte que es va generar va ser qui garanteix la identitat digital del client.