L'Ajuntament d'Olot, l'aula Format i l'Adad l'Encant han reparat 31 bicicletes i n'han cedit 18 a famílies vulnerables a través del projecte Bicis Actives. La idea és que qualsevol persona sense recursos pugui tenir una bici per fomentar el transport sostenible, a banda d'aposta per l'economia circular. Es tracta d'una iniciativa social que va néixer el 2018 de la mà de les entitats municipals en què es recuperaven bicis en desús per cedir-les a persones sense recursos. Més endavant s'hi va implicar l'Ajuntament d'Olot, l'aula Format i l'Adad l'Encant amb l'objectiu de reparar les bicis que se cedien i posar-les a punt.