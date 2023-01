Sovint, aprofitem les festes nadalenques per reflexionar. De fet hauríem de reflexionar tot l'any, però per mandra o per inèrcia ho anem deixant. Aquests dies he reflexionat sobre el paper dels articulistes, analistes, crítics ... mediàtics. Segurament per, des d'aquestes pàgines, formar-ne part, encara que sigui en les darreres posicions d'una llista curulla de plomes i veus prestigioses.

A propòsit de la crítica, he donat voltes sobre un parell d'idees de dos opinadors capdavanters en la llista esmentada. A l'un l'hi he llegit: «la crítica no ha de ser negativa ni positiva, ha de ser útil». A una altra: «avui artistes i literats practiquen l'autocensura com mai...que Deu salvi la crítica... també la cultural!».

El cap em demanava parlar, tot l’abastament que em permetés aquest espai, de teatre. Concretament del Terra Baixa sorgit del programa El Llop que TV3 va emetre la nit de Nadal. He topat, però, amb dos problemes; el primer, com carall lligar-ho amb la meva condició d'opinador selvatà ( durant el concurs ja ho vaig fer aprofitant que un dels actors és un referent del teatre amateur a la nostra comarca). El segon problema ha estat, gairebé amb certesa, d'autocensura (quina auto-vergonya!). Donat que el muntatge no em va agradar, si aprofités aquesta finestra per fer-ne una crítica acurada, que pot esperar algun actor del meu grup si decideix presentar-se als càstings d'una nova edició del concurs? Autocensurant- me, he compartit, només amb alguns «teatreros» diletants com jo, el reguitzell de coincidències sobre la desafortunada proposta dramatúrgica a la que s'ha sotmès el text de Guimerà. D'altra banda, a qui i perquè haurien de ser útils les meves crítiques ?

Immers en reflexions com les anteriors me’n vaig anar de visita d'obres. Visitar obres, a banda d'aparelladors i arquitectes, està íntimament lligat al tarannà dels jubilats. Alguns, amb limitacions de mobilitat, només en gaudeixen quan la sort els posa una nova construcció a prop del seu banc del «si no fos». Altres, més en forma, poden «controlar-ne» dues o tres, tot passejant. Els que conduïm tenim la possibilitat de fer un seguiment per tot el nostre municipi i/o municipis veïns.

Aquests mesos preelectorals acostumen a ser (seran!) un festival. A Blanes ja ha començat. S’han engegat de cop la remodelació de l'aparcament de la zona portuària, la «regeneració» d'una part de la degradada Avinguda de Madrid ( Els Pins), el condicionament de la plaça 11 de setembre... Tot sigui per a millorar! També per a les fotos que si s'acaben en els terminis previstos, podran exhibir els polítics com a propaganda electoral. Hi haurà fotos, però, que seguiran esperant nous temps i qui sap si nous protagonistes: la remodelació de la Plaça dels Dies Feiners, la conversió del bar del teatre de Blanes en un espai cultural-polivalent, la nova caserna de la Policia Municipal (fa pocs dies sotmesa a licitació i projecte), la piscina municipal, l'espai on havia d'anar l’Illa Isozaki ( e.p.d ), un nou tanatori espaiós, digne i ampli...

La passejada automobilística m'ha portat fins els boscos dels vorals de la mortal C63, on gràcies a la bonança (?) climàtica ha aparegut una nova florada de bolets. L’excursió m'ha permès copsar l’inici d'unes altres obres: l’eixamplament de l’esmentada carretera, almenys pel que fa al darrer tram, a l’entrada de Lloret. No són massa quilòmetres, però per alguna cosa es comença. Al·leluia!