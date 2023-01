El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va obrir ahir la porta a què el curs vinent comenci el mateix dia per a Infantil, Primària i Secundària i no en diferents dies com va passar al setembre. Ho va dir a Catalunya Ràdio, on va explicar que les dates d’inici del curs vinent encara no estan decidies i que l’objectiu és prendre una decisió comptant amb la comunitat educativa un cop es coneguin els resultats de l’avaluació externa feta sobre la iniciativa d’avançar el curs escolar a principis de setembre.

Tot i que la decisió no està presa, Cambray va dir que l’inici serà en unes dates «similars», mantenint per tant aquest avançament, ja que va defensar que tothom coincideix que aquesta és una bona mesura. Sí que va dir que una opció seria que escoles i instituts coincidissin en el primer dia d’escola, cosa que no va passar aquest curs quan Infantil i Primària van començar el 5 de setembre i Secundària el 7. «Em sembla molt raonable», va manifestar. D’altra banda, va apuntar a donar un caràcter més pedagògic a les tardes de setembre, que enguany es van cobrir amb activitats de lleure. Pel que fa a la convocatòria de vaga el 25 i 26 de gener, va insistir que la ciutadania no entendrà aquests noves mobilitzacions ja que va defensar que el que toca ara és deixar treballar «amb tranquil·litat i confiança» els centres. Segons el conseller, Educació ha fet la seva feina responent, segons ell, a la majoria de reivindicacions dels sindicats educatius i calendaritzant dins d’aquesta legislatura aquelles a les que no es pot donar resposta immediata. Cambray es va referir també a l’empitjorament dels resultats en matemàtiques, anglès i català i va dir que s’han acabat les «excuses» i s’ha passat a la pràctica. El conseller va considerar que aquesta baixada era «inevitable» en la pandèmia, per les mesures que es van haver d’aplicar, tot i que va defensar que els centres educatius ho van fer molt bé. Pel que fa a les darreres decisions judicials sobre el català a les aules, va explicar que presentaran recursos i va dir que el TSJC es contradiu perquè no dicta percentatges però parla de proporcions i perquè «s’inventa» terminologia que no existeix al currículum, com la d’assignatura principal. Psicòlegs i psicopedagogs En paral·lel, el Departament d’Educació va posar en marxa ahir un equip extern de 20 professionals que acompanyaran els centres educatius sobre problemes de malestar emocional del dia a dia. El conseller d’Educació va explicar que aquests treballadors seran psicòlegs i psicopedagogs i no s’incorporaran al centres, sinó que treballaran des dels serveis centrals. L’objectiu és fer acompanyament dels centres, facilitant-los la detecció de problemes, donant resposta a situacions de risc i impulsant activitats de sensibilització amb alumnes i famílies. I és que va reconèixer que la situació del benestar emocional als centres educatius «té molt marge de millora». La vaga suma forces La CGT va anunciar que se sumarà a la convocatòria de vaga pel 25 i 26 de gener. En un comunicat, va valorar que el Departament d’Educació només ha mostrat «inoperància negociadora i nul·la voluntat» per revertir les retallades. Per la seva banda, CCOO va anunciar que consultarà al personal docent si se suma a la vaga educativa. A més, el moviment Clam Educatiu va exigir desplegar de forma real el decret d’inclusiva però no comparteix amb els convocants a la vaga la retirada del decret de plantilles o les crítiques als nous currículums.