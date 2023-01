L’equip d’oftalmologia de l’hospital Clínic Barcelona ha dut a terme, de forma voluntària, revisions oftalmològiques a més de 200 nens i nenes participants del programa #Invulnerables de CaixaProinfància, provinents de Ripoll – Sant Joan de les Abadesses (30), Banyoles (19), Figueres (11), Manresa (74) i Lleida (39). Per a molts d’ells, ha estat la primera vegada que assisteixen a una revisió mèdica dels seus ulls.

La jornada s’emmarca en la campanya #Invulnerables amb visió impulsada pel programa #Invulnerables de Sor Lucia Caram, la Fundació “la Caixa” i Natural Òptics Group, amb el suport del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que facilita les aliances arreu de Catalunya amb centres sanitaris públics i privats.

#Invulnerables amb visió va néixer l’any 2018 amb l’objectiu de vetllar per la salut visual dels nens. Després de la revisió van oferir ulleres als menors que les necessiten.

L’Acadèmia Americana d’Oftalmologia afirma que els problemes visuals afecten un de cada quatre nens en edat escolar i que un 25% de la població estudiantil és susceptible de tenir problemes no detectats com la miopia, hipermetropia, astigmatisme o ull gandul.

Des del servei d’oftalmologia de l’Hospital Clínic, es transmet que la visió es desenvolupa durant els primers 6-7 anys de vida, per això es recomana que els nens i nenes tinguin una avaluació de la seva visió quan entren a l’escola, al voltant dels quatre anys i repetir el control una vegada a l’any. Independentment de si presenta símptomes o no, és important fer la revisió, perquè si un infant mai ha vist bé, no sap distingir si el que veu és normal o no, i per tant tampoc ho dirà. A més, una mala visió va sovint lligada a problemes d'autoestima i autoconcepte, fracàs escolar o aïllament, i això condiciona el dia a dia a l’escola de molts infants. Alguns no saben que han de dur ulleres o els fa vergonya dir que no hi veuen bé.