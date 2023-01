El canvi de temps anunciat des de fa dies ja ha arribat a les comarques gironines. Vent, mala mar, descens de les temperatures i, en menor mesura, precipitacions. Precisament, aquesta tarda, una tempesta ha escombrat bona part de les comarques gironines, d'oest a est. En alguns moments, la tempesta ha anat acompanyada de calamarsa. Però, un cop la borrasca s'ha endinsat en direcció a la mar, un preciós fenomen meteorològic òptic s'ha deixat veure des de diversos indrets de la província.

Un espectacular arc de Sant Martí ha aparegut després de la tempesta i ha lluït a municipis com l'Escala, Torroella de Montgrí o Santa Eugènia de Ter.

Com no podia ser d'altra manera, els ciutadans no han trigat a immortalitzar aquest majestuós arc de Sant Martí i compartir-ho a les xarxes socials.