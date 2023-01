Renfe va començar ahir les proves per poder recuperar les connexions Barcelona-Lió i Madrid-Marsella abans del proper estiu, després d’haver aconseguit l’autorització francesa per operar aquestes rutes. Renfe havia perdut aquestes connexions -juntament amb la de Barcelona-París, la més rendible i que encara no té previst poder recuperar, ja que no té l’autorització francesa- el passat mes de desembre, quan SNCF va trencar l’acord d’explotació conjunta. Ahir va sortir el primer tren AVE en proves de Barcelona a Lió, fent parada a Girona i Figueres-Vilafant, entre altres.

Renfe va aconseguir el passat 22 de desembre el Certificat de Seguretat per circular per dues de les línies de la xarxa francesa: Perpinyà-Lió i Perpinyà-Marsella. Segons explica la companyia espanyola, per aconseguir aquesta autorització ha hagut de superar «multitud d’exigències» imposades per l’Agència de Seguretat Francesa. Un cop assolides, s’ha aconseguit el certificat per part de l’Agència Ferroviària de la Unió Europea (ERA). Però malgrat que a Espanya el Certificat de Seguretat permet a les operadores circular per tota la xarxa ferroviària d’interès general, en el cas de França el certificat només serveix per operar en línies concretes, no a tota la xarxa.

«Marxes en blanc»

És per això que, amb la idea de recuperar les connexions amb França, Renfe ha començat a fer ja les proves per poder connectar Madrid amb Marsella i Barcelona amb Lió, que són les rutes on ha rebut autorització. Ahir al matí, el primer AVE va sortir de Sants i va arribar al migdia a Lió, després d’haver parat a Girona, Figueres, Perpinyà, Narbona, Montpeller, Nimes i Valence. Segons indica Renfe, aquestes proves s’anomenen, en argot ferroviari, «marxes en blanc», i consisteixen en reproduir les característiques del servei comercial per tal de demostrar-ne la solvència operacional.

A més, per poder començar les operacions comercials en les línies franceses cal també una formació especial de maquinistes i del personal d’intervenció. Segons indica Renfe, ja hi ha maquinistes habilitats que han rebut la formació necessària i la resta, fins a completar-ne la plantilla òptima, ho faran de manera progressiva durant les properes setmanes. Pel que fa al personal d’intervenció, ja ha rebut la formació i habilitació necessàries. El nou centre d’operacions s’ubicarà a Barcelona.

Un cop s’acabi la formació dels maquinistes i s’aconsegueixin totes les habilitacions necessàries, Renfe definirà el seu pla de transports, que serà progressiu fins a arribar a les 28 circulacions setmanals. La idea és engegar aquests serveis en dues fases: la primera consistirà en recuperar les connexions amb Marsella i Lió en dies alterns, amb possibilitat de sis circulacions setmanals per trajecte (en total, dotze circulacions). En una segona fase, hi haurà circulacions cada dia de la setmana, amb dues per sentit. L’objectiu és arribar a les 28.

Renfe ha mostrat la seva voluntat de posar en marxa aquests nous serveis d’AVE abans de l’estiu. Paral·lelament, també ha començat els tràmits per obrir una sucursal a França. D’aquesta manera, l’empresa espanyola continua desenvolupant els treballs per aconseguir el Certificat de Seguretat per operar a tota França (com ja el té SNCF-Ouigo per operar a Espanya) i poder aprofitar la incipient liberalització que l’Estat francès i la SNCF han anunciat. I és que a ningú se li escapa que la joia de la corona de les connexions entre Espanya i França és la ruta Barcelona-París, que és la més rendible i que des del passat mes de desembre està operant l’operadora francesa SNCF en solitari.

Mentrestant, Renfe segueix traient pit del fet que ha mantingut «el nombre més gran de places i freqüències dels serveis Avant que enllacen Barcelona amb Girona i Figueres» malgrat el trencament amb SNCF, fet que hauria pogut generar una caiguda de freqüències (les operades per trens francesos). «El mercat domèstic, per tant, no s’ha ressentit per la decisió presa per l’operador francès», defensen. En aquest sentit, recorden que actualment aquesta línia d’Avant compta amb tretze freqüències per sentit que compten amb 42.500 places.