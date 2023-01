La Biblioteca Marià Vayreda d’Olot tancarà les seves portes durant «un màxim» de deu dies per a arrencar les obres de millora de les instal·lacions. La intervenció preveu canviar tot el paviment de la planta baixa de l’equipament. I és que a l’estiu passat hi va haver una plaga d’àcars a la moqueta i per aquest motiu es va decidir treure-la i instal·lar-hi un altre tipus de terra. També s’aprofitarà per a retirar l’escala metàl·lica de cargol que comunica les dues sales infantils (planta 0 i planta -1). Les obres de millora de l’equipament tindran un cost total de 38.000 euros.

Els treballs començaran dilluns 23 de gener i s’han previst en tres fases. En aquesta primera fase no es podrà accedir a l’equipament ni tampoc hi haurà servei de préstec. Els retorns es podran fer a la bústia, ubicada a la cantonada de l’edifici amb la plaça de l’Àngel, que funciona les 24 hores. Durant la segona fase el servei de préstec tornarà a estar actiu i es podrà accedir a les plantes 1 i 2, però no als espais de la planta 0. Finalment, durant la tercera fase, les sales per a adults ja estaran en funcionament i només estaran tancades les infantils. Tot i això, l’Ajuntament d’Olot assenyala que totes les activitats programades es podran fer amb normalitat. Durant el temps que durin les obres, la sala infantil es traslladarà a La Carbonera del Teatre Principal d’Olot per a poder continuar oferint els serveis. S’habilitaran espais de lectura, de jocs, d’estudi i de consulta, i s’hi faran les activitats programades. No es podrà fer, però, el servei de préstec. L’horari serà de dilluns a divendres de 17 a 20 hores i els dissabtes de 10 a 13 hores. Per la seva banda, El Cau de la Guilla seguirà funcionant en les mateixes condicions, però també estarà ubicat a La Carbonera. En paral·lel, les parelles del programa Lecxit també tindran el seu espai a La Carbonera.