La major part de la flota d'arrossegament dels ports gironins comença la veda el 23 de gener.

L'aturada biològica deixarà a port 65 embarcacions dels ports de Port de la Selva, Llançà, Roses, Blanes i Palamós durant seixanta dies.

Les embarcacions d'encerclament van tornar a la mar el 10 de gener.

El calendari d'aturada és per a la majoria de confraries del 23 de gener al 2 d'abril, ambdós inclosos. Però Blanes començarà el 27 de gener i fins el 26 de març, i Palamós va començar l'1 de gener i s'allargarà fins a l'1 de març. A més, aquesta darrera confraria durant els mesos de setembre a novembre, farà un mínim d'onze dies hàbils addicionals a l'aturada.

Les embarcacions de pesca d'arrossegament són aquelles que utilitzen una xarxa llastrada que llista sobre el fons del mar per obtenir les captures.

La veda biològica té com a objectiu la regeneració del peix.

Des de les confraries gironines han informat que el govern espanyol ha anunciat que durant aquest any mantindrà el sistema d'ajudes aplicat l'any passat per compensar la flota pesquera la reducció dels dies de pesca que es va acordar al Consell de Ministres de la Unió Europea. La reducció dels dies de pesca serà d’entre el 7% al 3,5% i sempre que la flota adopti una d'aquestes dues compensacions: apostar per mesures de millora de selectivitat, amb xarxes que milloren el pas d’alevins o bé acatar una veda de quatre setmanes consecutives. En aquest sentit, les confraries de la província han acordat el tancament del calador de la zona de l’1 de febrer a l’1 de març.

La flota d'encerclament torna a pescar

Mentre la flota d'arrossegament comença la veda, la d'encerclament va tornar a pescar el 10 de gener després de l'aturada de dos mesos. Va començar el 9 de novembre i era la primera de dos mesos. Anteriorment era d'un mes. A les comarques gironines hi ha 17 embarcacions de pesca d'encerclament repartides entre els ports de Roses, l'Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes que es dediquen a la pesca del peix blau.