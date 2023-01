La nova subvariant d’òmicron de la covid-19, coneguda popularment com a Kraken està activant totes les alarmes. De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) assegura que es tracta de la variant més contagiosa que s’ha detectat fins ara, tot i que no és més greu que les anteriors.

En aquest context, diversos estudis s’estan dedicant a confirmar la protecció de les vacunes davant l’aparició de noves variants. Aquest també és el cas d’Hipra. Segons va avançar Redacción médica i ha confirmat aquest diari, durant la darrera setmana de desembre, la farmacèutica va començar a desenvolupar el mètode analític per provar l’efectivitat de la vacuna contra la nova variant XBB.1.5. Ara mateix s’està analitzant.

Pel que fa a les altres variants, Hipra assegura que «s’ha demostrat que el reforç amb la vacuna provoca alts nivells d’anticossos neutralitzants, incloses òmicron BA.4 i BA.5; necessitem algunes setmanes per veure les dades de la resposta immune contra XBB.1.5 però confiem que el reforç d’Hipra també generarà una bona resposta», afirmen.

De forma paral·lela, la multinacional d’Amer segueix a l’espera de l’aprovació de l’Agència Europea del Medicament, que estava prevista per a l’any passat. D’entrada, la primera data fixada al calendari era el juny passat, però van haver de fer uns canvis per tal d’adaptar-la a les noves variants. D’aquesta manera, confiaven que estigués a punt per a la campanya de vacunació de la tardor.

Malgrat tot, la revisió de l’Agència Europea del Medicament s’ha anat allargant perquè demanava més documentació. Segons l’última versió d’Hipra, a finals d’octubre acabaven d’entregar els últims registres i confiaven que s’aprovés el novembre, però no va ser així, i tampoc es va produir el desembre.

Des de l’empresa, asseguren que han entregat tota la documentació i els consta que els avaluadors l’estan revisant, tenint en compte que «n’hi ha molta». El Comitè de Medicaments d’Ús Humà es reuneix cada mes per avaluar les noves vacunes que van sorgint.

La vacuna d’Hipra és bivalent de proteïna recombinant adjuvada. Es conserva a temperatura refrigerada entre 2 i 8ºC, facilitant l’emmagatzematge i la distribució. A més, es tracta d’una vacuna ready to use, és a dir, significa que no necessita ser reconstituïda ni manipulada abans del seu ús, a diferència d’altres que sí que ho requereixen.

Anteriors estudis han constatat la protecció davant de les subvariants d’Òmicron BA.2 i BA.4/BA.5, causants dels últims contagis registrats a la població.

Missatge de tranquil·litat

D’altra banda, respecte a la nova subvariant de la covid-19, l’OMS assegura que l’augment de casos de coronavirus a la Xina no hauria d’afectar Europa de manera «significativa» perquè les variants que circulen en aquest país ja són al continent.

També va adverteixen que les seqüenciacions del genoma del coronavirus SARS-CoV-2 l’últim any han caigut un 90%, cosa que dificulta el seguiment de les possibles variants que puguin sorgir en el futur.