L’actual alcalde de Camós, Josep Jordi (ERC), no repetirà com a alcaldable en les properes eleccions municipals del 28 de maig. Després de 23 anys a l’Ajuntament de Camós (10 dels quals com a alcalde), Jordi abandonarà la política. «Vaig prendre la decisió a l’inici de la legislatura, entenia que tocava un relleu», assegura. Del seu mandat (va ser alcalde del 2005 al 2007, del 2015 al 2019 i del 2019 al 2023) en destaca tres fites: «El manteniment de la xarxa de camins (Camós és un municipi molt disseminat), l’elaboració d’un catàleg de masies per a fomentar la cohesió territorial i evitar la despoblació, així com l’arribada d’aigua potable als diferents barris de la població», apunta. Ara, celebra que deixa un Ajuntament «actiu, endreçat i amb bona salut econòmica».

La formació va anunciar ahir a través d’un comunicat que l’actual primera tinent d’alcalde, Teresa Brunsó, serà la cap de llista del partit en les eleccions municipals. «La meva voluntat és la de seguir treballant de manera útil pel municipi i donar resposta a totes les necessitats que vagin sorgint», afirma. Brunsó també és diputada delegada d’Acció Social a la Diputació de Girona i vicepresidenta segona de Dipsalut des de l’any 2019. Un dels reptes de futur que hi ha sobre la taula, apunta Jordi, és la creació d’habitatge accessible pels joves perquè no marxin del municipi.