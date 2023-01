Roser Estañol optarà a la reelecció com a alcaldessa de Cervià de Ter en les eleccions municipals del proper 28 de maig.

Estañol, de 54 anys, i veterinària de professió, ocupa l'alcaldia des de l'any 2011 i fa un balanç "positiu" de la gestió del consistori en el present mandat, malgrat les emergències que han suposat la Covid i el Glòria.

Destaca projectes com la recuperació del patrimoni o la millora de la carretera de Medinyà a Sant Jordi Desvalls.

Com a prioritat de futur, ha indicat que l'Ajuntament treballa de manera decidida per fer possible "la sostenibilitat i màxima eficiència energètica" del municipi.

"Tenim una estabilitat financera que ens ha permès no haver d´incrementar la majoria de les taxes i impostos municipals i engegar projectes que són claus per al municipi, com el de la renovació dels subministraments i les connexions en diferents punts del nucli antic, als carrers Girona i Hospital i a la plaça del Rellotge. També hem impulsat la recuperació del casal, un edifici molt emblemàtic i estimat per la gent de Cervià que confiem que quedi resolt en els propers mesos", ha remarcat Estañol.

L'alcaldessa de Cervià de Ter subratlla que s'ha treballat per a la "recuperació i posada en valor del patrimoni del municipi, com la Torre de les Hores, el pont romà o l'edifici del Monestir", que s'ha remodelat. En aquest sentit, ha recordat que com que l'església de Santa Maria ha passat a ser de titularitat municipal, es podrà incloure en el Pla de Monuments de la Diputació de la Girona.

Pel que fa a la xarxa viària, Estañol destaca la millora de la carretera que connecta Medinyà amb Sant Jordi Desvalls, una de les que tenia una major sinistralitat a Catalunya. També posa èmfasi en l'aposta per potenciar la Via Verda que comunica amb els pobles veïns de Medinyà i Sant Jordi Desvalls, amb l'objectiu d'evitar el tram de carretera pel que obligatòriament han de passar els vianants i ciclistes que volen seguir la ruta de Ter.

Durant aquest mandat també s'ha posat en marxa la recollida de les escombraries porta a porta, que ha tingut una "bona acollida" per part dels veïns i veïnes i s'ha remodelat el cementiri.