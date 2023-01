El Consell Comarcal del Ripollès ha aconseguit fins a set milions per a promoció turística, procedents de tres projectes finançats per fons europeus dels quals, expliquen, es beneficia tota la comarca. «Ens atreviríem a dir que som de les comarques de Catalunya que han rebut més fons per al turisme», ha explicat el president comarcal, Joaquim Colomer, tot remarcant que això ha estat possible «gràcies als esforços d’aquests anys de la corporació comarcal». De la seva banda, el conseller comarcal de Turisme, Xavier Guitart, ha remarcat la «unitat» de tota la comarca a l’hora de tirar endavant aquests projectes, i s’ha felicitat pel fet que no només s’han pogut fer actuacions des del 2016 fins al 2022, sinó que el finançament està assegurat, com a mínim, fins al 2024.

Segons indiquen, amb l’execució de tots aquests plans s’han pogut dur a terme 29 actuacions específiques dotades amb un pressupost de 4,77 milions d’euros en onze municipis. A més, la inversió en promoció turística dels tres projectes ascendeix a 2,25 milions d’euros, que en aquest cas han permès incidit en tots i cadascun dels municipis que formen part de la comarca.