Els Centres d'Atenció Primària (CAP) que gestiona l'ICS i l'IAS a la Regió Sanitària de Girona recuperen el programa de Pacient Expert després de tres anys pausat per la pandèmia. Es tracta d'un programa que agafa pacients reals amb una malaltia crònica i que és capaç d'autocuidar-se i responsabilitzar-se de la seva patologia. Els professionals formen aquests pacients per tal que puguin ser els conductors d'un grup de persones i dona pautes per tractar la malaltia a partir d'experiències pròpies. El CAP de Besalú (Garrotxa) ha tornat a fer sessions grupals sobre hàbits per deixar de fumar, la primera d'elles el dijous de la setmana passada (12 de gener).

El programa Pacient Expert està pensat per a pacients amb patologies o processos com ara la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, diabetis mellitus del tipus II, fibromiàlgia, ansietat, malaltia de Chagas en fase crònica o pacients amb tractament anticoagulant oral. També es fan grups de deshabitació tabàquica sobre hàbits per deixar de fumar.

El programa consta de nou sessions, una a la setmana, d'una hora i mitja de durada. Inclouen una part teòrica i una altra de pràctica i el nombre de participants és d'entre 10 i 12 persones per tal de garantir la comunicació fluïda. Es tracta d'un funcionament similar als dels grups d'educació sanitària, però la diferència és que l'educador no és un professional sanitari, sinó un pacient real.

Aquesta persona ha rebut una formació prèvia que els permet donar consells i explicar experiències per gestionar els símptomes que pateixen, com prendre la medicació o buscar maneres perquè el dia a dia es ressenti el menys possible. A més, en cada sessió hi ha un grip d'observadors com ara professionals d'infermeria o referents de benestar emocional i salut comunitària que certifiquen el bon desenvolupament de les sessions.

Besalú, primer CAP gironí en reprendre el programa

A Besalú ja han reprès el programa en casos d'hàbits per deixar de fumar. Per altra banda, hi ha altres centres de la regió que ja treballen en la constitució del programa en els propers mesos. Es tracta dels de Santa Clara de Girona amb un grup de pacients amb insuficiència cardíaca. A Banyoles, Roses, Vilafant (Alt Empordà), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), preparen grups de pacients amb diabetis.

En paral·lel al programa de Pacient Expert, fa anys que s'està començant a implementar el programa de Cuidador Expert sobre pacients crònics complexos amb demències o sense. És una variant que s'adreça als cuidadors de persones amb aquestes malalties. L'objectiu és donar suport i resposta a les persones que es cuiden dels altres.

Al CAP de Tordera (Maresme) properament recuperaran aquest programa amb una trobada informativa amb tots els interessats de formar part del grup. La primera sessió es farà l'1 de febrer i després s'escollirà els participants i finalment es crearà el grup.

Un 62% menys de visites

El programa es va posar en marxa a la Regió Sanitària Girona l’any 2008 i durant els primers 10 anys ja hi havien participat més de 800 persones en els més de 70 grups de diferents patologies que s’havien creat a tot el territori. Durant aquests 10 anys es van evidenciar alguns dels avantatges del Pacient Expert.

En el cas dels pacients afectats per insuficiència cardíaca, havien reduït una mitjana d’un 62% les seves visites de medicina de família o infermeria i un 66% els ingressos hospitalaris derivats de les seves patologies. Per la seva banda, els pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica també havien reduït en un 20% les visites al CAP i en un altre 20% els ingressos a l’hospital.