L'Audiència de Girona ha jutjat un home que ha admès que ha violat durant anys la seva filla quan tenia entre 8 i 13 anys a Ripoll. També va gravar un vídeo de contingut sexual on sortien ambdós, i va enviar-lo per error a diversos familiars juntament amb altres vídeos sexuals, fet que va destapar el cas.

Durant el judici l'acusat ha acceptat amb un ras "sí" els fets davant la secció quarta, que van tenir lloc entre el 2016 i el 2021. La fiscalia i l'acusació particular han rebaixat a 18 anys la petició de pena per un delicte d'abús sexual continuat a menor de 16 anys i per un delicte d'elaboració de pornografia infantil. La defensa s'ha adherit a la petició. Les acusacions demanaven inicialment 24 anys de presó per un delicte d'agressió sexual (canvia l'ús de la violència). A l'hora d'imposar la pena, les parts demanen que s'apliqui l'anterior Codi Penal, perquè en aquest cas és més beneficiós pel processat.

Tal com ha admès durant la vista, el processat s'aprofitava dels moments que es quedava sol amb la nena per agredir-la "de manera freqüent i sense poder determinar el número exacte de vegades", però com a mínim amb una periodicitat de quatre vegades per setmana. L'últim dels fets va tenir lloc el 16 de juny de 2021, quan va gravar la menor mentre l'agredia sexualment. Un dels destinataris del vídeo ha declarat que al vídeo es reconeixia el rostre de la víctima i la veu de l'acusat, i que no en tenia "cap dubte".

La declaració de la víctima no s'ha reproduït, i el tribunal el valorarà juntament amb la resta de la prova. Al seu torn d'última paraula, l'acusat va demanar perdó a la víctima, va manifestar el seu penediment afegint que "no sé què va passar, però estic pagant pel que vaig fer".