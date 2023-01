Un home de 60 anys ha mort mentre treballava en una empresa de transports de Sant Joan les Fonts (Garrotxa). Els fets van passar aquest dimecres cap a dos quarts de vuit vespre quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís per dirigir-se a l'empresa, on un empleat hauria resultat mort. Per causes que ara s'investiguen, es va localitzar el cos sense vida de l'home dins la cabina del camió. El vehicle estava a la via pública davant d'una empresa on havia d’anar a descarregar material.

Fins al lloc s'hi van traslladar diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria d'Olot, Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d'Olot i del Departament d’Empresa i Treball d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.