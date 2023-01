«He fumat gairebé tota la vida i fins que no em van detectar un pneumotòrax, no ho vaig deixar... si no ho arribo a fer, hauria acabat amb una bossa d’oxigen perquè tenia poca capacitat pulmonar». Octavi Bales, veí de Besalú, s’ha proposat compartir l’experiència de deshabituació del tabac amb fumadors per tal d’ajudar-los. És per això que, després que l’infermer del CAP del municipi de la Garrotxa li suggerís, s’ha acollit al Programa Pacient Expert Catalunya®.

La iniciativa, que es reprèn després de tres anys d’aturada per la pandèmia, gira al voltant de la figura d’un pacient real, una persona que pateix una malaltia crònica i que és capaç de responsabilitzar-se de la seva patologia i autocuidar-se. A partir d’una formació prèvia per part de professionals d’atenció primària, aquest pacient es converteix en el conductor d’un grup de pacients i dona pautes, mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències, a altres usuaris amb la mateixa malaltia sobre com gestionar millor els símptomes que pateixen, com prendre la medicació, consells perquè el seu dia a dia es ressenti el mínim possible, etc.

Actualment, el projecte va destinat a pacients amb patologies o processos crònics com són insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica, diabetis mellitus tipus II, fibromiàlgia, ansietat, malaltia de Chagas en fase crònica, o pacients amb tractament anticoagulant oral. Fins i tot, es fan grups de deshabituació tabàquica, com és el cas de Besalú.

Bales, que té 61 anys i n’ha fumat una quarantena, va intentar deixar el tabac tres vegades, però no ho va aconseguir fins que va tenir problemes greus de salut. «Em turmentava el sol fet de pensar que havia de deixar de fumar, et sents sol i vas buscant excuses per no fer-ho», explica Bales, qui assegura que «aquestes sensacions també les estan vivint les persones que s’han apuntat al grup i m’hi sento totalment identificat, és per això que crec que els puc donar pautes per deixar de fumar perquè els ajuda veure que algú com ells se n’ha sortit», matisa.

Ahir van començar la primera sessió del total de nou que hi ha programades i Bales es mostra optimista. «A partir de la cinquena sessió qui realment estigui interessat a deixar de fumar podrà posar-se en contacte amb l’infermer del CAP per iniciar el tractament, confio que la resposta serà positiva». D’altra banda, afegeix que també «cal posar-hi força de voluntat i assistir a les sessions» per tal que tingui sentit.

Octavi Bales considera que serà exfumador tota la vida i que les ganes de fumar sempre tornen, però té molt clar que no hi recaurà. «Els participants en el programa se sorprenen perquè encara tinc quatre paquets de cigarretes al calaix, que ja els tenia comprats abans de decidir deixar el tabac i no els he ni tocat».

Una altra de les motivacions que l’han empès a formar part del programa és que també és usuari d’un grup de suport online de diabètics, malaltia que pateix. «M’han ajudat molt i per això intento fer el mateix amb els altres però amb l’hàbit de fumar, perquè crec que els puc aportar molt».